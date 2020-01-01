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01.01.2020 22:40
Рубрика: Общество

Лотерейный билет выигравшего миллиард москвича отдадут на экспертизу

Текст: Сергей Бабкин

Победитель "Русского лото", выигравший миллиард рублей, получит деньги после экспертизы билета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов лотереи.

Фото: iStock
Победитель лотереи в США не забрал приз почти в 15 миллионов долларов

Экспертиза - обычная практика для выигрышей свыше 10 миллионов рублей. Процедура займет 40 дней. Затем в течение полугода победитель получит выигрыш.

С выигранного москвичом миллиарда заранее удержат налог на доходы - 13 процентов.

Напомним, выигрыш жителя Москвы стал рекордным для российских лотерей. В розыгрыше 1 января принимали участие более 53 миллионов билетов.

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