Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2020 годом

2020 год станет для Беларуси "временем дальнейшего становления и укрепления нации, сохранения основных черт идентичности и характера ее народа ", выразил уверенность Александр Лукашенко в своем поздравлении десятимиллионного населения страны с Новым годом.

Уходящий год, напомнил глава государства, прошел под знаком 75-летия освобождения Беларуси от гитлеровского порабощения - события, символизирующего жизнь и свободу народа. А в наступающем - "мы будем отмечать 75 лет Великой Победы, победы великого советского народа над нацизмом ".

Для миллионов горожан, неразрывно связанных с землей своих предков, 2020-ый год, по словам президента, которые цитирует его пресс-служба, станет и годом истины. "Каждый должен найти дорогу к своей малой родине, вдохновляющей и дающей силы", - отметил он. Кроме того, недавно проведенные парламентские выборы сменит президентская кампания, которая станет еще более насыщенной и яркой в политической жизни страны. "Вместе нам предстоит определить свою судьбу и будущее суверенной страны", - уточнил белорусский лидер.

Наступающий год, предупредил глава РБ, будет периодом "тяжелого труда и испытаний, побед и огорчений. Все, как в обычной жизни. Это показал и уходящий год. Он был сложным для сельчан, которым пришлось преодолеть предыдущие неурожайные годы. И они справились, не подвели", - констатировал Лукашенко. Шаг вперед, подчеркнул он, сделала и отечественная промышленность. Получили свое дальнейшее развитие транспорт, связь, энергетика, наука и многие другие важные отрасли народного хозяйства.

Беларусь, отметил глава государства, может по праву "гордиться успехами отечественной школы медицины и образования, культурными и спортивными достижениями ". Отдельную благодарность он выразил "людям в погонах за мир и спокойствие на нашей земле ".

Обращаясь к соотечественникам, Лукашенко пожелал, чтобы 2020-ый стал для них "годом успехов и достижений, исполнения желаний и воплощения амбициозных планов во имя мира и процветания страны ".