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01.01.2020 16:23
Рубрика: Спорт

Лыжник Большунов выиграл гонку на 15 км "классикой" в "Тур де Ски"

Текст: Илья Трисвятский
Лидер нашей сборной по числу наград на Олимпиаде-2018 лыжник Александр Большунов победил на четвертом этапе многодневки "Тур де Ски" в Тоблахе (Италия). Россиянин финишировал первым в гонке преследования на дистанции 15 километров классическим стилем.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Напомним, что накануне в гонке такой же протяженности, но с раздельным стартом и свободным стилем (коньковым ходом) весь пьедестал был российским - победил Сергей Устюгов. Далее в 22 секундах позади Иван Якимушкин и еще на 7 секунд больше затратил на маршрут Большунов. В таком же порядке и с интервалами, соответствующими отставанию от Устюгова, лыжники стартовали 1 января.

Фото: РИА Новости
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Уже на второй промежуточной отметке 3,8 км Большунов выбился в лидеры. На середине дистанции он стал отрываться от занимавшего первое место в генеральной классификации Устюгова. На финише преимущество одного россиянина над другим составило 13,7 секунды, что не позволило Сергею сохранить позицию на вершине общего зачета - туда поднялся Александр. Якимушкин темпа не выдержал и в итоге расположился на девятой строчке протокола. Зато отлично провел гонку Артем Мальцев, с пятым стартовым номером претендовавший даже на третье место. Но "бронзу" добыл финн Иво Нисканен, начинавший эту "пятнашку" 11-м.

Таким образом, после четырех этапов "Тур де Ски" у россиян семь призовых мест из дюжины разыгранных и лидерство парой в генеральной классификации. Ранее Устюгов дважды побеждал на дистанциях 15 км (свободный стиль - масс-старт и "разделка"), Большунов на этих же гонках становился бронзовым призером, плюс добавляем сегодняшние "золото" Александра, "серебро" Сергея и вчерашнюю награду такого же достоинства от Якимушкина.

Результаты

Четвертый этап "Тур де Ски". Тоблах (Италия)

Гонка преследования на 15 км классическим стилем

1. Александр Большунов (Россия) - 38 мин. 14,9 сек.;

2. Сергей Устюгов (Россия) - отставание 13,7 сек.;

3. Иво Нисканен (Финляндия) - 24,8;

4. Артем Мальцев (Россия) - 29,2;

9. Иван Якимушкин (Россия) - 55,9;

10. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 57,2.

Общий зачет "Тур де Ски" (после 4-х этапов из 7-ми)

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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1. Александр Большунов (Россия) - 1 час 44 мин. 55 сек.;

2. Сергей Устюгов (Россия) - отставание 16 сек.;

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 26 сек.;

4. Пол Голберг (Норвегия) - 1 мин. ровно;

5. Иво Нисканен (Финляндия) - 1 мин.10 сек.;

8. Артем Мальцев (Россия) - 1.19.

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