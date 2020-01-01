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01.01.2020 00:30
Рубрика: Спорт

Названы главные спортивные события в 2020 году

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Неделя № 292(8050)
В 2020 году можно выделить два главных спортивных события - это финальный турнир чемпионата Европы по футболу, ряд матчей которого пройдут в Санкт-Петербурге, и летние Олимпийские игры в столице Японии Токио. Также продолжим болеть за наших великолепных фигуристок, сборную страны по хоккею с шайбой, остальных российских спортсменов.
Футбольная сборная России стартовый матч Евро-2020 проведет в Санкт-Петербурге против Бельгии. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Футбольная сборная России стартовый матч Евро-2020 проведет в Санкт-Петербурге против Бельгии. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Футбольная сборная России стартовый матч Евро-2020 проведет в Санкт-Петербурге против Бельгии. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Январь

2-5. Хоккей с шайбой. Молодежный (до 20 лет) чемпионат мира. Плей-офф. Чехия

Команда Валерия Брагина нацелена на самый высокий результат. В прошлом году наша молодежь завоевала в Канаде "бронзу", хозяева и родоначальники хоккея провалились в четвертьфинале, а их обидчики финны отчасти сенсационно взяли титул. Россия не была чемпионом с 2011 года, так что уже пора!

20-26. Фигурное катание. Чемпионат Европы. Грац (Австрия)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Назван самый популярный спортсмен России 2019 года

Все внимание по традиции последних лет будет приковано к выступлениям одиночниц.

Состав сборной России на континентальное первенство определится по итогам национального чемпионата в конце декабря в Красноярске.

Здесь конкуренция у девушек на три места в команде огромная. Юные примы, первый сезон катающиеся на взрослом уровне Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова, с одной стороны, и уже завоевавшие звания чемпионок мира Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева - с другой.

Может быть, в этот спор вклинится и действующая обладательница континентального "золота" Софья Самодурова.

Февраль

13-23. Биатлон. Чемпионат мира. Антерсельва (Италия)

В прошлом году на ЧМ в шведском Эстерсунде россияне выиграли два "серебра" и одну "бронзу", что в итоге дало лишь седьмое место в медальном зачете. Результаты нынешнего сезона позволяют надеяться, что сейчас в Италии, где будет разыграно 12 комплектов наград, для нашей сборной турнир сложится получше.

16-22. Фигурное катание. Чемпионат мира. Монреаль (Канада)

Состав сборной страны будет зависеть от результатов январского первенства Европы. На ЧМ в Монреале у нас максимальная квота представительства (по 3) во всех видах программы, кроме мужского одиночного катания (2).

Юная Алена Косторная в этому году выиграла финал Гран-при. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Март-апрель

29 марта - 5 апреля. Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Иркутск

Май

8-24. Хоккей с шайбой. Чемпионат мира. Швейцария

Команда Алексея Кудашова, работающего со сборной в качестве главного тренера первый сезон, начнет турнир в Цюрихе, где в группе "В" встретится со Швейцарией, Норвегией, США, Италией, Казахстаном, чемпионом мира-2019 Финляндией и Латвией.

Хоккейная сборная России постарается вернуть звание чемпионов мира. Фото: РИА Новости www.ria.ru

В Лозанне в восьмерке "А" выступят Канада, Швеция, Чехия, Германия, Словакия, Дания, Белоруссия и Великобритания. В плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные.

Год назад в Словакии с рулевым Ильей Воробьевым россияне стали третьими, но этот результат был расценен как неудача для абсолютно звездного состава, где преобладали игроки, задающие тон в НХЛ.

30. Футбол. Финал Лиги чемпионов. Стамбул (Турция)

Июнь-июль

12 июня - 12 июля. Футбол. Евро-2020

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Сборная России определилась с соперниками перед Евро-2020

Евро-2020 организован в принципиально новом формате - матчи турнира пройдут на территории сразу 12 стран, в том числе и в нашей стране. В самый разгар белых ночей в городе на Неве в группе "В" сыграют: 13 июня. Россия - Бельгия; 17 июня. Россия - Финляндия; 22 июня. Финляндия - Бельгия. Единственную гостевую встречу на этом этапе подопечные Станислава Черчесова проведут 18 июня с датчанами в Копенгагене. В остальных пяти квартетах предварительного этапа соперники сразятся в Баку (Азербайджан), Риме (Италия), Бухаресте (Румыния), Амстердаме (Голландия), Лондоне (Англия), Глазго (Шотландия), Дублине (Ирландия), Бильбао (Испания), Будапеште (Венгрия) и Мюнхене (Германия). В Питере на 3 июля запланирован один из четвертьфинальных матчей. Финал состоится в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".

Июль-август

24 июля - 9 августа. Летние Олимпийские игры. Токио (Япония)

Токио уже принимал летнюю Олимпиаду в 1964 году. На этот раз будет разыграно 339 комплектов наград - рекордное за всю историю число. Новые виды спорта в программе Игр - карате, серфинг, скалолазание, скейтбординг, вернули себе олимпийский статус бейсбол и его женский аналог софтбол. Новые дисциплины - баскетбол 3х3, где Россия уже точно выступит мужской и женской сборными, фристайл в BMX (разновидность велосипеда), мэдисон в велотреке (командная гонка на выносливость), смешанные соревнования в ряде видов спорта.

На Играх в Токио атлеты со всего мира разыграют 339 комплектов наград. Фото: AP

Непосредственно старты Олимпиады начнутся за два дня до торжественного открытия - 22 и 23 июля пройдут первые матчи турниров по футболу и софтболу.

Спорт Олимпийские игры Спорт Футбол Чемпионат мира Олимпиада-2020 Чемпионат Европы по футболу - 2020

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