Определились все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

На молодежном первенстве планеты по хоккею в Чехии стали известны все участники четвертьфинальной стадии. Все четыре матча пройдут в четверг 2 января.

В четветьфинале встретятся: Швейцария - Россия, США - Финляндия, Канада - Словакия и Швеция - Чехия. Игра наших хоккеистов начнется в 14:30 по московскому времени. Команды Германии и Казахстана, которые заняли последние места в своих группах, поборются между собой за сохранение прописки в элите. Они определят сильнейшего в серии до двух побед.

Напомним, что Россия вышла в плей-офф ЧМ благодаря уверенной победе над Германией (6:1). Команда Валерия Брагина финишировала третьей в группе вслед за канадцами и американцами.