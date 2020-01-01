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01.01.2020 08:17
Рубрика: Спорт

Определились все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

Текст: Артур Нанян
На молодежном первенстве планеты по хоккею в Чехии стали известны все участники четвертьфинальной стадии. Все четыре матча пройдут в четверг 2 января.

В четветьфинале встретятся: Швейцария - Россия, США - Финляндия, Канада - Словакия и Швеция - Чехия. Игра наших хоккеистов начнется в 14:30 по московскому времени. Команды Германии и Казахстана, которые заняли последние места в своих группах, поборются между собой за сохранение прописки в элите. Они определят сильнейшего в серии до двух побед.

Фото: Эндрю Чан/ТАСС
Хоккеисты РФ отказались пожимать руку капитану канадцев на молодежном ЧМ

Напомним, что Россия вышла в плей-офф ЧМ благодаря уверенной победе над Германией (6:1). Команда Валерия Брагина финишировала третьей в группе вслед за канадцами и американцами.

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