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01.01.2020 00:30
Рубрика: Власть

Подать электронное заявление о заключении брака стало проще

Текст: Юлия Кривошапко
С 1 января в России сократился список документов, которые нужны для подачи электронного заявления на регистрацию брака через портал госуслуг.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Раньше в такой ситуации требовалось прикладывать к заявлению электронные копии документов, например, паспорта и свидетельства о разводе (если жених или невеста уже состояли в браке), а потом все равно брать с собой оригиналы при личном визите в ЗАГС. Таким образом, документы приходилось предоставлять дважды.

Фото: Mukhina1 / iStock
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Теперь такой необходимости нет. При подаче заявления в электронной форме достаточно просто указать сведения, необходимые для государственной регистрации заключения брака, непосредственно в заявлении, не прикладывая к нему электронные копии документов. Сведения проверят в рамках межведомственного взаимодействия, с использованием государственных информационных систем. Оригиналы документов по-прежнему будут нужны только при личном визите в ЗАГС.

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