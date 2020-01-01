Посол РФ: Россия и Сербия консолидируют антифашистское движение

Предстоящий 2020 год - год 75-летия Великой Победы - в России провозглашен Годом памяти и славы. Мы рады встретить этот юбилей вместе с Сербией, сообщил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

"Злонамеренное искажение фактов представляет собой попытку лишить наши страны истории и тем самым поколебать их позиции в современном мире, а также закрепить выгодное Западу представление о том, что ключевым послевоенным достижением является не становление международно-правовой системы и учреждение ООН как центральной международной организации, а упрочение "трансатлантической солидарности" и создание НАТО, - рассказал в интервью газете "Единство" российский посол. - В этом контексте особо значимы совместные усилия России и Сербии в деле противодействия фальсификации истории, в деле консолидации антифашистского движения".

Александр Боцан-Харченко обратил внимание и на то, что двойные стандарты без зазрения совести применялись и применяются западниками повсеместно. "В ходе распада Югославии Запад намеренно отказался от сбалансированного подхода к сторонам - как в оценке их действий, так и в переговорном процессе, - напомнил он. - В частности, была предпринята попытка выдать происходящее на пространстве бывшей СФРЮ за агрессию сербской стороны, тогда как на деле югокризис был именно гражданской войной в бывшем совместном государстве. Практически во всех конфликтах (на территории бывшей Югославии) виновной изначально определялась сербская сторона, после чего выискивался предлог для оправдания вмешательства НАТО. Такими поводами стали взрывы на рынке Маркале в Сараево, затем инсценировка в Рачаке. Международные присутствия также не отличались беспристрастностью. Тенденция заметна и сегодня - например, в Боснии и Герцеговине, где всегда во всем априори виноваты Республика Сербская и Милорад Додик (сербский член Президиума БиГ). Или в Гааге, где характерной особенностью "правосудия" остается мощный антисербский заряд".

Высокопоставленный дипломат особо подчеркнул тот факт, что агрессия против Югославии стала первой в цепочке инспирированных Вашингтоном силовых операций вне международно-правового поля - без санкции СБ ООН или с произвольным прочтением его резолюций. "Невозможно было осознать, что бомбардировки мирного населения и гражданских объектов, варварское надругательство над суверенным государством - это реальность конца ХХ века, - констатировал он. - Известен и вопиющий факт применения в Югославии боеприпасов с обедненным ураном. Расследованию этих преступлений должно уделяться самое пристальное внимание".

Посол считает, что сегодня Запад в противовес международному праву все активнее продвигает концепцию так называемого "порядка, основанного на правилах", изобретаемых ad hoc в интересах узкой группы государств. "Результат - демонтаж несущих конструкций глобальной безопасности, обострение трансграничных вызовов и угроз, разбалансировка международных отношений", - указывает глава российской дипмиссии в Белграде.

Между тем

На Балканах не прекращаются расследования и дискуссии о преступлениях Североатлантического альянса в регионе в 90-х годах прошлого столетия. При этом юристы, врачи и эксперты открыто называют действия Вашингтона и марионеточных союзников США - геноцидом и экоцидом.

"НАТО - это организация из прошлого, - разъяснила свою позицию корреспонденту "Российской газеты" лидер движения по сбору научных доказательств натовских злодеяний - нейрохирург, заведующая отделением нейроонкологии клинического центра Сербии Даница Груичич. - Для нынешнего существования НАТО нет никаких объективных причин, кроме защиты интересов тех немногих людей, которые держат в своих руках большую часть мирового богатства, которым и этого не достаточно. НАТО не защищает интересы народов своих государств-членов. Наоборот, альянс работает против интересов своих граждан, постоянно провоцируя государства, которые не может контролировать (Россия, Китай, Индия). Провоцируя эти страны, лидеры НАТО опасно ведут мир к серьезному конфликту, совершенно без необходимости. Из-за идиотской пропаганды европейцы боятся, что им угрожает опасность с Востока, но они прекрасно знают: для этого нет никаких оснований, нет необходимости, и никому нет дела до оккупации Европы. При этом они не прочь устроить экологическую катастрофу в центре Европы. Вот вам и забота о гражданах. Мир, стабильность и сотрудничество между странами - это то, что нужно всем народам мира".

Даница Груичич с сожалением говорит о том, что пока тщательное научное исследование последствий натовских бомбардировок еще не было завершено. "Показателен тот факт, что Сербия имеет в два с половиной раза больше детей, чем в среднем по Европе, страдающих от злокачественных образований, - обращает внимание доктор. -Вывод однозначен: что-то произошло на территории Сербии, чего не было на территории Европы. Единственный инцидент, который мог спровоцировать подобное распространение болезни, - это агрессия НАТО. Аналогичная ситуация и в Республике Сербской. Примечательно, что и албанцев в Косово и Метохии постигла такая же судьба. И это именно то, на чем мы основываем наши заключения, что это была региональная экологическая катастрофа, которая не выбирала нацию, религию или политические убеждения. Геноцид и преступные намерения НАТО отражаются в том, что они знали о том, что они делали, а наш регион и люди здесь использовались ими для проведения эксперимента. Сначала они отрицали использование боеприпасов с обедненным ураном, пока наша армия не нашла их. В дополнение к росту числа раковых заболеваний мы зафиксировали и увеличение числа аутоиммунных заболеваний, бесплодия, пороков развития".

По словам авторитетного врача, обедненный уран общепризнан только в качестве основной причины обозначенных выше проблем. "Суть в том, что здесь произошла масштабная экологическая катастрофа. Такие города как Крагуевац, Нови-Сад, Панчево и Бор были объявлены небезопасными для жизни после агрессии НАТО 1999 года, хотя там натовцы и не использовали боеприпасы с обедненным ураном, - разъясняет эксперт. - Причиной стали именно токсичные и канцерогенные химические соединения. Бомбардировка предприятия "Застава оружие" в Крагуеваце привела к том, что в результате разлились огромные количества полихлорированных дифенилов, чрезвычайно ядовитых и канцерогенных, которые затем попали в реку Лепеница. При бомбардировке же завода "Петрохимия" в Панчево вытекло 5 тонн ртути, и это самое токсичное соединение попало в Дунай. Огромные количества диоксинов и других органических токсичных соединений оказались в воздухе после бомбардировки нефтеперерабатывающего завода. Натовцы точно знали, что делают, что бомбили, зачем бомбили. Им нужен был целый регион в качестве эксперимента. К сожалению, до сих пор никто не был привлечен к ответственности за это злостное хорошо продуманное заранее преступление. Мы настаиваем на расследовании последствий агрессии НАТО на Союзную Республику Югославию в 1999 году, базируясь на чисто научном изучении всех деталей, установлении причинно-следственной связей, и в конечном итоге истины. Мы не сдадимся!"