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01.01.2020 21:02
Рубрика: Власть

Путин утвердил изменения в структуре и штате службы судебных приставов

Текст: Юрий Политов

Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в структуру и перечень должностей Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, введя в службе 20 должностей, предусматривающих генеральские звания.

Указ главы государства вносит изменения в структуру ФССП и перечень должностей в связи со вступлением с 1 января в силу закона "О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты", согласно которому служба судебных приставов переводится из обычной государственной гражданской службы в разряд "иного вида государственной службы" (теперь там, в частности, предусмотрены специальные звания, как и в полиции и других правоохранительных органах).

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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В подписанном главой государства указе внесены изменения в перечень должностей высшего начальствующего состава в органах принудительного исполнения и соответствующих этим должностям специальных званий. Так, введены 20 должностей, где предусмотрены генеральские звания внутренней службы (из них 14 - для руководящего состава в центральном аппарате ФССП).

Согласно документу, звания генерал-майоров внутренней службы предусмотрены для руководителей крупнейших региональных подразделений ФССП - руководителей главных управлений ФССП по Краснодарскому и Красноярскому краям, Московской и Свердловской областям, по Москве и Санкт-Петербургу. Должности руководителей других территориальных управлений ФССП предусматривают звания полковников внутренней службы. Для должностей старшего и среднего начальствующего состава (включая приставов-исполнителей) предусмотрены звания от старших лейтенантов до полковников внутренней службы. К должностям младшего состава отнесена должность младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Для них введено специальное звание старшего прапорщика внутренней службы.

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