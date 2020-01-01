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01.01.2020 14:19
Рубрика: Экономика

Расширяется круг семей, имеющих право на детские пособия

Текст: Марина Гусенко
С 2020 года увеличится число семей, которые смогут получать пособия на первого и второго ребенка.
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Изменился критерий нуждаемости в этих пособиях. Если в прошлом году на них могли претендовать семьи, доход в которых не превышает полтора прожиточных минимума (ПМ) трудоспособного человека в регионе на члена семьи, то начиная с этого года - семьи, имеющие доход не больше двух ПМ на человека.

Платятся эти пособия в размере прожиточного минимума ребенка в регионе.

Человек имеет право подать заявление на получение этих выплат в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Фото: Pixabay
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Кроме того, с этого года отменена компенсационная выплата в размере 50 рублей в месяц, которая полагалась матерям (или другим родственникам, ухаживающим за ребенком), состоящим в трудовых отношениях, женщинам - военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет; студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям. Также неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, ГПС МЧС России в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства.

Те, кто уже оформил это пособие, будет его получать и дальше, пока не окончится срок выплаты.

Экономика Пенсии и пособия Декретные и пособия на ребенка

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