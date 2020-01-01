Редкие виды обезьян погибли в результате пожара в немецком зоопарке

Крупный пожар произошел в знаменитом питомнике для обезьян в Крефельдском зоопарке в Германии. В результате пожара, который полностью уничтожил питомник площадью две тысячи квадратных метров, погибли все животные за исключением двух выживших шимпанзе, сообщает BBC. Эти приматы, Балли и Лимбо, пережили бедствие и получили легкие ожоги. За животными ухаживают ветеринары.

В помещении содержались редкие виды орангутангов, шимпанзе и мартышек с острова Борнео. По версии следствия, причиной возгорания, скорее всего, стали неисправные китайские или "небесные" фонари, используемые для празднования Нового года. Следователи нашли использованные фонари возле сгоревшего корпуса.

"Очевидцы сообщили, что видели эти небесные фонарики, которые летели на небольшой высоте возле питомника с обезьянами, а затем он начал гореть", - сказал Герд Хоппманн, глава городской криминальной полиции.

Питомник для обезьян в зоопарке Крефельда был построен в 1975 году и воссоздал привычные условия для обитателей тропических лесов, среди которых были летучие мыши, летающие птицы, а также приматы.

В зоопарке Крефельда также находится так называемый сад Гориллы, который не пострадал во время пожара. Администрация зоопарка поблагодарила сотни людей за проявленные сострадание и поддержку.