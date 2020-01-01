Какие выставки не пропустить во время зимних каникул

Вопрос, куда пойти с детьми во время зимних каникул, отнюдь не риторический. Каждый раз он с неотвратимостью встает уже утром первого января. Нет, конечно, есть елки. А кроме елок - телевизор, компьютер, телефон. Но честное слово, каникулы на компьютер тратить жалко. Другое дело - каток. Или - музей. И не стоит делать кислую мину. Музей - это круто. Это модно. Это интересно, в конце концов.

Вот на выбор несколько маршрутов, кроме самых очевидных. К очевидным, то есть к тем выставкам, которые must see, относятся, например, "Авангард. Список № 1" в Новой Третьяковке, выставка Томаса Гейнсборо в ГМИИ им. А.С.Пушкина или "Дагерротип. Автохром. Поляроид" там же. Но о них "РГ" писала. Сегодня хотелось бы расширить выбор.

"Арт-эксперимент. Вы в эфире"

Музей современного искусства "Гараж", 2-12 января

Как собрать букет цветов, который бы не только радовал глаз, но и обладал целительными свойствами? Можно ли самим сделать духи? Существует ли искусство запахов? На эти вопросы поможет ответить "Арт-эксперимент" в "Гараже".

Если арт-эксперимент прошлого года был посвящен фотографии, то в этом году музей приглашает любителей духов, знатоков химии и всех, кто хотел бы узнать, что такое ольфакторное искусство…

Перебросить мостик между точными науками и поэзией помогла … теория эфира. Отчасти о ней напоминает фраза "Вы в эфире!", зажигающаяся в телестудиях в момент начала вещания. На самом деле британские физики Бальфур Стюарт и Питер Гатри Тейт, изложившие свою теорию эфира в работе "Невидимая Вселенная" в 1875 году, о телевидении не помышляли. Для них эфир был эфир универсальной средой, своего рода проводником энергии. От теории эфира до теории волн - рукой подать. Но для куратора Ярослава Воловода важнее было, что эфир можно рассматривать и как своего рода хранилище образов, ощущений, форм и чувств. Запах предстает одним из воплощений этого самого эфира. О тайнах запахов, связанных с поэзией, волшебством и памятью, и рассказывает выставка.

Художница из Шотландии Кэти Патерсон предлагает зажечь свечу и отправиться в космической путешествие. Ее работу "Свеча (от Земли к черной дыре)" можно рассматривать как оммаж одновременно Жюль Верну, Джорджу Лукасу и Менделееву.

Реторты доктора Фауста позволит вспомнить мастер-класс "Алхимия ароматов", разработанный парфюмером и химиком Анной Агуриной специально для "Арт-эксперимента. Вы в эфире". Четыре стихии: огонь, вода, земля, воздух - тут встретятся, чтобы возник "пятый элемент", авторская парфюмерная композиция.

А вот группа "Куда бегут собаки" из Екатеринбурга, наоборот, предлагает разложить на составные ваш собственный запах. Трубочки с датчиками газоанализа ведут сбор данных персональных ароматов, превращая эту "базу данных" в серию портретов "Лица запаха".

О Прусте и пирожном "Мадлен" напомнит работы норвежской художницы Сиссель Толаас "MeMoMe_2020". Нет, собранные ее запахи, хотя и кажутся смутно знакомыми, не отсылают ни одному реальному предмету или ситуации. Это, если угодно, работа с "абстракцией", если, конечно, запах можно счесть абстракцией. Но эта смесь ароматов - род узелка на память о новогоднем эксперименте в музее.

Наконец, художница Джесс Хирш, которая увлечена арт-терапией и ботаникой, предложит составить букеты, которые могут "заговорить", рассказав об эмоциях или скорректировав их. Вместе с букетом участники арт-эксперимента получают приглашение на пешеходную прогулку, маршрут которой продуман в качестве эмоционального дополнения.

Цены на билеты можно уточнить на сайте.

"Андрей Хржановский: мой круг"

Мультимедиа Арт Музей, Москва, до 16 февраля

Со 2 по 8 января вход бесплатный

Выставка "Мой круг", сделанная МАММ вместе с Музеем кино и киностудией "Союзмультфильм, приурочена к 80-летию великолепного режиссера и сценариста Андрея Хржановского. Его фильмы, будь то дипломная лента "Жил-был Козявин", или отправленная на долгие годы на полку "Стеклянная гармоника", вполне феллиниевский по духу "Лев с седой бородой", вдохновленная рисунками Пушкина "Осень" и поэзией Иосифа Бродского - картина "Полтора кота", полные печальной поэзии "Бабочка" или "Школа изящных искусств. Пейзаж с можжевельником", рождены любовью. Любовью к людям, литературе, музыке, искусству. Неудивительно, что им все возрасты покорны.

Когда Андрея Юрьевича спрашивают, когда он в первый раз влюбился, отвечает: "В шесть лет, а потом - в двенадцать". Первой любовью был Пушкин. Свидетельством тому - портрет поэта и рисунок его дуэли, сделанные в шесть лет. Второй любовью стал Гоголь. "В 1952 году, когда отмечалось столетие со дня смерти Н. В. Гоголя, дед подарил мне подписку и первый том сочинений классика, выпускаемых в связи с этой датой", - говорит Хржановский. - "Снимаю шляпу перед гением Толстого, Достоевского, Чехова, но Гоголя до сих пор держу на особом счету. Счастлив, что удалось потрудиться над наследием обоих классиков".

Кстати, среди надежд нового года - завершение работы над фильмом "Нос, или Заговор "не таких"". Рисунки к нему делали молодые художницы Александра Павлова и Варя Яковлева. Эскизы и рисунки к будущему фильму можно увидеть на выставке. Разумеется, наряду с рисунками к легендарным фильмам Николая Попова и Юло Соостера, Юрия Соболева и Владимира Янкилевского, Сергея Бархина и Марины Азизян… Всех их именно Хржановский привел в анимацию. Так же, как и Пушкина, Феллини и Бродского…

Во время каникул, до 13 января, в МАММ-МДФ можно также посмотреть и пересмотреть фильмы Андрея Хржановского на большом экране.

"Фамильные ценности"

Музей Москвы, до 15 марта

Эта выставка открывается серией фотографических "семейных портретов в интерьере" наших современников, а заканчивается инсталляцией, представляющей "выбор зрителей". Зрители могут обозначить тип семьи, в которой сейчас живут, и ту, в которой хотели бы жить, бросив белый и черный шары в прозрачные вертикальные трубы. Между этим пространством реального и воображаемого расположилась история - 150 лет жизни семьи в России.

С одной стороны, неизменные этапы большого пути: встреча, свадьба, рождение и воспитание детей, конфликты и способы их решения. С другой - каждый из этапов на разных этапах истории менялся. Чего стоит только сюжет о финансовой стороне брака. В экспозиции можно увидеть тщательно прописанные договора о приданном, которые купцы составляли, выдавая дочерей замуж, а рядом - реальные рассказы о приданном уже в советское время, звучащие так, словно написаны Зощенко. Жаль, что нет рассказа о появлении сегодня, например, договора о дележе супругами имущества в случае развода, который подписывается накануне свадьбы. Не менее интересен и сюжет о том, как менялись ритуалы и юридическая практика заключения браков.

Эта выставка не претендует на то, чтобы представить во всей полноте феномен семьи, ее структуры и изменений отношений внутри нее. Такое исследование на обширном историческом материале можно, например, найти в давно ставшей бестселлером книге Натальи Лебиной "Мужчина и женщина: Тело, мода, культура. СССР - оттепель". У выставки - другая цель. Познакомить зрителей с богатыми семейными архивами, которые хранятся в Музее Москвы. Так, здесь впервые можно увидеть документы из наследия московских династий купцов Бахрушиных, Сырейщиковых, Варенцовых, Челноковых, дрессировщиков Дуровых, цирковых артистов Никулиных…. Среди раритетов - приглашение на вечер в честь помолвки Веры Дмитриевны Сырейщиковой и Василия Степановича Марецкого, письмо Владимира Фёдоровича Лазурского будущему тестю по поводу того, что он рад считать его дочь своей невестой, а также дневники Варвары Алексеевны Хлудовой (Морозовой), где она описывает сватовство Абрама Абрамовича Морозова и свое нежелание выходить за него замуж.

"Флирт цветов", популярная настольная игра начала XIX века, пригласительный билет на бал в Дворянском собрании, платья новобрачных и детские колясочки всех эпох, и тюбетейка, сделанная Александрой Канторович в Акмолинском лагере жен изменников Родины (АЛЖИР) - дополняют картину.

В общем, выставка - достойный повод не только для личных воспоминаний, но и для внутрисемейного диалога. По крайней мере, она дает отличную возможность узнать, что наши дети думают о наших семьях.

К выставке музей подготовил программу "Семья как конструктор", где будут лекции и о том, как выбирать психолога, и "вся правда об онлайн-знакомствах", дискуссии и квесты…

Пушкинский Youth. Просто интересно

http://pushkinyouth.ru/

Кроме выставок, лекций и Декабрьских вечеров, в ГМИИ имени А.С.Пушкина есть Пушкинский.Youth. Не путать с КЮИ - клубом юных искусствоведов.ПушкинскийYouth - это территория тинейджеров. Здесь можно забронировать место для работы на компьютере, где установлены графические программы, можно просто посидеть, полистать книжки. А можно прийти сюда со своим проектом и своими друзьями, чтобы додумать детали, выстроить последовательность действий и попробовать свои силы. Здесь ставят спектакли. Участвуют во встречах с художниками, писателями, даже директорами музеев. И вопросы, которые задают дети, как правило, именно те, которые взрослые хотели бы задать, но боятся. В общем, это очень правильное место.

И приглядеться к нему в каникулы - очень даже стоит. Пушкинский Youth располагает не только собственным сайтом, но и собственным домом. Это известная усадьба Лопухиных в Малом Знаменском переулке, дом 3/5, стр. 4. Вход свободный. Регистрация на сайте обязательна.

Выставка "Кристаллография Малевича и Леонидова"

Галерея "На Шаболовке", до 9 февраля. Открыта в праздники, кроме 1, 6, 7 января. В эти дни вход на выставку свободный.

Работы художников авангарда традиционно рассматривают в контексте истории искусства. Куратор нынешнего проекта Александра Селиванова предлагает расширить контекст и провести параллель между поисками Казимира Малевича, Михаила Матюшина, архитекторов Якова Чернихова, Ивана Леонидова и научными открытиями конца XIX-начала ХХ века. В частности, речь идет об изучении структуры вещества и снимках кристаллических решеток отцом и сыном Брэггами, первые публикации фотографий снежинок, полученных Уилсоном Бентли. В России об этих открытиях знали, поскольку о них читались популярные лекции, выходили монографии на русском.

Иными словами, выставка показывает неслучайные параллели и связи между изучением природных кристаллов и разработками авангардистов. Перед зрителями в качестве аргументов в пользу этой гипотезы предстают подлинники рукописей художников, их произведения, а рядом - минералы, дореволюционные литографии с изображением кристаллов и микроорганизмов из музейных собраний и частных коллекций.

"ММОМА 99/19"

Московский музей современного искусства, Петровка, 25

К своему 20-летию ММОМА пригласил поработать со своей коллекцией не художников, а режиссеров, писателей, врачей, ученых, музейщиков.

В роли кураторов выступили Диана Вишнева (она, например, выбрала для своего зала лаконичные модернистские скульптуры Вадима Сидура) и Алена Долецкая, соединившая скульптуры Ани Желудь, показы мод и фильм "Прибытие", Андрей Малахов (тут в нарисованной раме - экран, давняя программа "Большая стирка" соседствует с фотографиями Влада Мамышева-Монро) и путешественник Федор Конюхов… Зал, сделанный писателем Владимиром Сорокиным (он выбрал, разумеется, работы концептуалистов, но есть и его собственная работа со школьным дневником - из коллекции Третьяковской галереи) соседствует с залом ресторатора и знатока кухни Андрея Артемова… Кирилл Серебренников превратил зал в сценическое пространство, где в роли действующих лиц - безымянные персонажи фотографий, инсталляций, а вместо автора - рассказчики, оставившие комментарии мелом на стене.

Проект получился международным. Кроме англичанина Мартина Крида, чья работа украшает фасад здания музея, кураторами стали французский парфюмер Фредерик Маль и директор Центра Помпиду Бернар Блистен. Блистена заинтересовал "Выбор народа". Опрос проходил во время последней выставки Комара и Меламида в 2019 году, зрителям раздавались анкеты с предложением отметить параметры произведения искусства, которые они хотели бы видеть, и те, которые им менее всего нравятся. Ориентируясь на итоги этого голосования, Бернар Блистен и выбрал две картины Ивана Чуйкова.

20 кураторов, работавших с одной коллекцией, создали 20 образов музея и 20 интерпретаций его собрания. Получился род лабиринта, в котором все пути ведут в ММОМА.

"К столу!"

Оперный дом, музей-заповедник "Царицыно", до 12 января.

На эту выставку надо приходить сытыми. После новогоднего застолья - идеально. В Оперном доме - выставка-игра, для которой 36 художников-керамистов приготовили свои "блюда". Тут и рис, и азиатская лапша, пицца и гамбургер, жареная рыба, попкорн и даже семечки… До трапезы, впрочем, дело не дойдет: все поданные яства "приготовлены" художниками из обожженной глины и абсолютно несъедобны. По виду некоторые из них могут напомнить майоликовые блюда с рельефными изображениями лежащих на них рыб, которыми знаменит мастер французского Возрождения Бернар Палисси. Другие ближе всего к гиперреалистичным муляжам еды, иллюстрирующим меню японских ресторанов XXI века. Все блюда сервированы к обеду на большом столе. Еда и столовый фарфор, иллюзия и реальность, кажется, меняются друг с другом.

Культ еды и пресыщенность общества потребления - эти актуальные вопросы занимают художников разных стран. Неудивительно, что нынешняя выставка в "Царицыно" рифмуется с выставкой "Céramiques gourmandes", что пользуется популярностью сейчас в Лиможе, французской столице фарфора и керамики.

"К столу!" - четвертая по счету выставка Года керамики в "Царицыне". В этом масштабном международном проекте приняли участие художники из стран Балтии, Финляндии и городов России. Каждый проект соединял отличные работы художников советской керамической школы из фондовой коллекции "Царицыно" с произведениями современных мастеров.