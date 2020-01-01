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01.01.2020 11:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москва перешла на раздельный сбор мусора

Текст: Сергей Бабкин
С 1 января в Москве стартовала программа раздельного сбора отходов.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Как уже писала "РГ", суть раздельного сбора в том, чтобы сортировать как можно больше сырья на переработку. Это касается пластика, металла, стекла и бумаги. В московских дворах установили синие контейнеры для сортированного мусора и серые - для всего остального.

Фото: iStock
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Недавние соцопросы показали, что в целом идея раздельного сбора в Москве популярна. Многие горожане уже собирают пластик, стекло и бумагу в отдельную тару - при этом пустая упаковка обязательно моется.

Отметим, что из переработанного мусора делают бумагу разных видов, изоляционные материалы, контейнеры и многое другое.

Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вступают в силу в январе 2020 года Буква закона "Мусорная" реформа

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