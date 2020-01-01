Москва перешла на раздельный сбор мусора

С 1 января в Москве стартовала программа раздельного сбора отходов.

Как уже писала "РГ", суть раздельного сбора в том, чтобы сортировать как можно больше сырья на переработку. Это касается пластика, металла, стекла и бумаги. В московских дворах установили синие контейнеры для сортированного мусора и серые - для всего остального.

Недавние соцопросы показали, что в целом идея раздельного сбора в Москве популярна. Многие горожане уже собирают пластик, стекло и бумагу в отдельную тару - при этом пустая упаковка обязательно моется.

Отметим, что из переработанного мусора делают бумагу разных видов, изоляционные материалы, контейнеры и многое другое.