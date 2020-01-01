Почти 3 миллиона москвичей встретили Новый год на улицах и в парках

В новогодних гуляниях в Москве минувшей ночью и днем приняли участие 2,7 миллиона человек. Об этом в Instagram сообщил мэр Сергей Собянин.

Новый год в парках встретили 1,2 миллиона человек, в центре гуляли 1,1 миллиона горожан и туристов, 370 тысяч человек отмечали на праздничных площадках в округах.

За первый день уличных и парковых торжеств провели почти 600 мастер-классов, показали почти 2 тысячи театральных постановок. На катки пришли 14 тысяч человек. Из уличных закусок одними из самых популярных оказались сосиски - в общей сложности съедено 11 тысяч штук.