В Москве пропавшая в новогоднюю ночь девочка найдена живой

В Москве найдена 6-летняя Татьяна Морозова, которая пропала из дома в новогоднюю ночь.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, девочка ушла с неизвестной женщиной из квартиры на улице Яблочкова, 22/2. Она покинула квартиру около 2.40. Камеры зафиксировали, как они уходили от дома вместе.

На розыск девочки были ориентированы все силы полиции. Как отметили в пресс-службе управления полиции по северо-востоку, ребенка нашли на станции метро "Третьяковская". С девочкой все в порядке. Ее и женщину, с которой она ушла, везут в отдел полиции для разбирательства.