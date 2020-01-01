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01.01.2020 20:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве пропавшая в новогоднюю ночь девочка найдена живой

Текст: Сергей Бабкин

В Москве найдена 6-летняя Татьяна Морозова, которая пропала из дома в новогоднюю ночь.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, девочка ушла с неизвестной женщиной из квартиры на улице Яблочкова, 22/2. Она покинула квартиру около 2.40. Камеры зафиксировали, как они уходили от дома вместе.

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На розыск девочки были ориентированы все силы полиции. Как отметили в пресс-службе управления полиции по северо-востоку, ребенка нашли на станции метро "Третьяковская". С девочкой все в порядке. Ее и женщину, с которой она ушла, везут в отдел полиции для разбирательства.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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