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01.01.2020 06:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Циклон оставил без электричества два села на севере Сахалина

Текст: Анна Бондаренко

Два села в Охинском районе Сахалинской области в первый день нового года остались без электроснабжения из-за циклона, информирует пресс-служба Главного управления МЧС области.

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"Сегодня оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация об аварийном отключении электроэнергии в Охинском районе. Без энергоснабжения остаются села Москальво и Некрасовка", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в аварийно-восстановительных работах задействованы семь человек и две единицы техники от ООО "Охинские электросети".

Вчера региональный Главк МЧС предупреждал, что под действием циклона окажутся 11 районов Сахалинской области, при этом на территории Охинского погода должна была ухудшиться сильнее всего. Здесь прогнозировалась сильная метель, ограниченная видимость и ветер порывами до 33 метров в секунду.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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