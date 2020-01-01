Жители Камчатки почувствовали трехбалльное землетрясение

Днем 1 января жители городов Петропавловск-Камчатский и Вилючинск ощутили землетрясение силой 2-3 балла. При этом, по данным сейсмостанции "Петропавловск", магнитуда землетрясения составила 5,6, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

Подземный толчок произошел на глубине 40 километров, его эпицентр находился в 130 километрах восточнее столицы региона.

Спасатели подчеркивают, что угрозы цунами нет.

"В настоящее время оперативные группы спасателей, пожарных и местных администраций осматривают социально значимые объекты и другие здания в населенных пунктах, где ощущался подземный толчок. По информации, которая приходит от оперативных групп, разрушений, погибших и пострадавших нет", - информирует региональный Главк МЧС.

Справка "РГ"



Камчатка считается одним из самых сейсмоопасных регионов - тут происходит треть всех землетрясений России. Курило-Камчатский регион - часть "Тихоокеанского огненного кольца", колоссального пояса сейсмической и вулканической активности, расположенного вдоль границы Тихого океана. Здесь океаническая плита погружается под континент со скоростью около десяти сантиметров в год. Накопление и сброс напряжений в земных недрах приводит к постоянным землетрясениям.