В домах Буденновска из крана потекла "незамерзайка"

Необычный подарок обнаружили утром некоторые жители Буденновска в Ставропольском крае. У них из крана потекла вода, больше похожая на незамерзающую жидкость.

Видео коммунальной аномалии опубликовали в Instagram-паблике города. На записи видно, как из крана течет жидкость синего цвета.

Пользователи социальной сети высказали предположение, что это незамерзающая стеклоомывающая жидкость, которую автолюбители используют зимой. Некоторые посчитали, что это и вовсе тосол, который заливают в радиаторы авто. Конечно, пока химического анализ никто не проводил. Этим в скором времени займутся коммунальщики, которые выяснят причину этого явления.

Однако некоторые советуют воспринимать это как новогодний подарок и запасать впрок. Кто-то и вовсе шутит: "Вам не угодишь. Рыжая вода - плохо, голубая тоже".