Как пенсионеры КЧР исполнили новогоднюю мечту девочки из Австрии

Семь дней потребовалось обычным жителям из Карачаево-Черкесии Амину Аджиеву и Ахмату Коркмазову, чтобы исполнилось желание девятилетней Софии Мергель из австрийского города Зальцбург.

Рождественская сказка началась 14 декабря, когда в музее городка Обенсдорф проводили традиционную акцию для школьников. Дети писали праздничные послания и желания, привязывали их к наполненным гелием воздушным шарам и отпускали их в небо. София попросила у Санта-Клауса нарядное платье, домик для куклы Эльзы и скутер, а также пожелала "счастья и любви в семьях".

"Мой шарик сначала зацепился за ветви, а потом взлетел выше всех", - рассказала местной радиостанции Salzburg София Мергель.

Письмо пролетело 2300 километров и через трое суток приземлилось на Северном Кавказе. Там его на своем участке нашел житель села Красный Восток Амин Аджиев. Расшифровать самостоятельно детский почерк не удалось и тогда фермер обратился за помощью к своему другу. Бывший пилот гражданской авиации Ахмат Коркмазов сфотографировал находку и тоже кинул клич о помощи в Facebook.

Первыми на необычную находку откликнулись воздухоплаватели, и загадочное письмо стало стремительно путешествовать по социальным сетям. Вскоре координатор спасательного отряда "Ангел" Елена Горячева и Владимир Зеленцов переслали сообщение в столицу Норвегии Осло, и там смогли разгадать детский ребус.

О девочке Софии, ее младшем брате Дэвиде, папе Стефане и маме Сабине узнала вся Австрия. Организаторы акции - представители музея Обенсдорфа не могут объяснить, почему обычный воздушный шарик преодолел столь большое расстояние.

"Мы, конечно, стараемся покупать хорошие товары, но не ожидали, что этот воздушный шар пролетит так далеко. Мы и сами удивились"- заявил сотрудник музея Клеменс Конрад.

К акции присоединились волонтеры из разных стран, которые собрали для семьи Меркель новогодние подарки. В ответ родители ребенка поблагодарили всех, кто участвовал в акции и пригласили их в гости. "То, что произошло - просто рождественское чудо", - сказала мама девочки Сабина Мергель.