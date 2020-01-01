Новости

Как пенсионеры КЧР исполнили новогоднюю мечту девочки из Австрии 21:08
Путин утвердил изменения в структуре и штате службы судебных приставов 21:02
Вышел русский трейлер продолжения "Тихого места" с Эмили Блант 20:57
В Волгоградской области два человека погибли в ДТП 20:39
АвтоВАЗ поднял цены на все Lada 20:37
В Москве пропавшая в новогоднюю ночь девочка найдена живой 20:21
Жертвами беспорядков в мексиканской тюрьме стали 16 человек 20:20
Американке, которую не стали оперировать в США, оплатили лечение на Кубани 20:18
Дональд Трамп устроил роскошную вечеринку для "сотен друзей" 20:15
Кевин Смит рассказал об альтернативной концовке "Джокера" 20:12
Под Екатеринбургом полицейские застрелили дебошира с монтировкой 20:04
Видео: в Китае велосипедист попал под грузовик и выжил 20:00
Редкие виды обезьян погибли в результате пожара в немецком зоопарке 19:09
Российские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии 18:50
В Сочи накануне Рождества пройдет парусная регата 18:41
В Индокитае под слоем лавы найден кратер от огромного метеорита 18:30
В 2019 году рост населения США оказался самым низким за последние 100 лет 17:48
В Екатеринбурге ищут устроившего "фейерверк" из стрелкового оружия 17:30
В Ингушетии завели уголовное дело по нападению на пост ДПС 17:22
В центре Сочи на новогоднюю ночь собрались восемь тысяч человек 17:18
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей 16:45
Папе Римскому пришлось защищаться от схватившей его женщины 16:44
Лыжник Большунов выиграл гонку на 15 км "классикой" в "Тур де Ски" 16:23
Иран выразил протест в связи с "милитаристскими заявлениями" США 16:15
Фото: Анастасия Заворотнюк поздравила россиян с Новым годом 15:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
01.01.2020 21:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как пенсионеры КЧР исполнили новогоднюю мечту девочки из Австрии

Текст: Николай Грищенко
Семь дней потребовалось обычным жителям из Карачаево-Черкесии Амину Аджиеву и Ахмату Коркмазову, чтобы исполнилось желание девятилетней Софии Мергель из австрийского города Зальцбург.
Фото: Ахмад Коркмазов / facebook Фото: Ахмад Коркмазов / facebook
Фото: Ахмад Коркмазов / facebook

Рождественская сказка началась 14 декабря, когда в музее городка Обенсдорф проводили традиционную акцию для школьников. Дети писали праздничные послания и желания, привязывали их к наполненным гелием воздушным шарам и отпускали их в небо. София попросила у Санта-Клауса нарядное платье, домик для куклы Эльзы и скутер, а также пожелала "счастья и любви в семьях".

Фото: Фотохроника ТАСС / Е.Тихонов
Как это было. В ночь на 1 января 1944 года впервые прозвучал новый гимн СССР

"Мой шарик сначала зацепился за ветви, а потом взлетел выше всех", - рассказала местной радиостанции Salzburg София Мергель.

Письмо пролетело 2300 километров и через трое суток приземлилось на Северном Кавказе. Там его на своем участке нашел житель села Красный Восток Амин Аджиев. Расшифровать самостоятельно детский почерк не удалось и тогда фермер обратился за помощью к своему другу. Бывший пилот гражданской авиации Ахмат Коркмазов сфотографировал находку и тоже кинул клич о помощи в Facebook.

Первыми на необычную находку откликнулись воздухоплаватели, и загадочное письмо стало стремительно путешествовать по социальным сетям. Вскоре координатор спасательного отряда "Ангел" Елена Горячева и Владимир Зеленцов переслали сообщение в столицу Норвегии Осло, и там смогли разгадать детский ребус.

О девочке Софии, ее младшем брате Дэвиде, папе Стефане и маме Сабине узнала вся Австрия. Организаторы акции - представители музея Обенсдорфа не могут объяснить, почему обычный воздушный шарик преодолел столь большое расстояние.

"Мы, конечно, стараемся покупать хорошие товары, но не ожидали, что этот воздушный шар пролетит так далеко. Мы и сами удивились"- заявил сотрудник музея Клеменс Конрад.

К акции присоединились волонтеры из разных стран, которые собрали для семьи Меркель новогодние подарки. В ответ родители ребенка поблагодарили всех, кто участвовал в акции и пригласили их в гости. "То, что произошло - просто рождественское чудо", - сказала мама девочки Сабина Мергель.

Общество Ежедневник Праздники В мире Европа Австрия Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Новый год

Главное сегодня

Путин пожелал россиянам мира, благополучия и процветания
Что изменится в жизни россиян в 2020 году
Иран выразил протест в связи с "милитаристскими заявлениями" США
Российский газ пошел в Европу по новому соглашению с Украиной о транзите
Определились все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею