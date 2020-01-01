Четыре человека пострадали в ДТП на севере Петербурга

В Петербурге в поселке Смолячково четыре человека пострадали при наезде иномарки на фонарный столб, сообщает Управление ГИББД Северной столицы.
За рулем автомобиля Mitsubishi был 19-летний мужчина. В салоне находились еще трое молодых людей. Все они получили травмы и сейчас госпитализированы.
Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины случившегося.
Справка "РГ"
По данным ГИБДД, в последний день 2019 года на дорогах России произошло 414 дорожно-транспортных происшествий.
31 декабря в ДТП Погибли 64 человека, среди них - двое детей. Ранены 642 человека, среди них - 66 детей.