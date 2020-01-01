Новости

Дети-инвалиды из Коми получили на Новый год умные часы и ноутбуки 12:10
В Оренбургской области возобновлено движение по трассе М-5 "Урал" 11:50
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на 2,5 километра 11:29
Четыре человека пострадали в ДТП на севере Петербурга 11:25
Испытания новой артиллерии РФ впервые показали на видео 11:25
Ростовская область вышла в лидеры по разнообразию мышей 11:22
Сдачу подлодки "Князь Владимир" перенесли на 2020 год 11:13
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов 11:11
В Петербурге один человек погиб в ДТП с автобусом 11:07
Артемий Панарин набрал четыре очка в матче НХЛ 10:57
В Петербурге произошел пожар в Доходном доме Шульгина 10:52
Какие средства помогут быстро и безопасно протрезветь 10:35
Трамп заявил о нежелании войны с Ираном 10:06
Почти 3 миллиона москвичей встретили Новый год на улицах и в парках 10:01
Суд в США отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России 09:55
В Приамурье пропал двухлетний мальчик 09:39
Ким Чен Ын пригрозил США возобновлением ядерных испытаний 09:26
У берегов Южной Кореи столкнулись российское и корейское суда 09:13
В Корее погиб двухлетний российский ребёнок 09:07
Владивосток официально стал столицей Приморья 09:02
Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2020 годом 08:35
Жители Камчатки почувствовали трехбалльное землетрясение 08:17
В новогоднюю ночь во Владивостоке сожгли сбитую дрифтером мышь 07:50
Циклон оставил без электричества два села на севере Сахалина 06:42
Первый день нового года в Приморье встретили костюмированным забегом 06:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какой будет погода в январе? Прогноз Гидрометцентра
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
01.01.2020 11:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Четыре человека пострадали в ДТП на севере Петербурга

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в поселке Смолячково четыре человека пострадали при наезде иномарки на фонарный столб, сообщает Управление ГИББД Северной столицы.

За рулем автомобиля Mitsubishi был 19-летний мужчина. В салоне находились еще трое молодых людей. Все они получили травмы и сейчас госпитализированы.

В Петербурге один человек погиб в ДТП с автобусом

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины случившегося.

Справка "РГ"

По данным ГИБДД, в последний день 2019 года на дорогах России произошло 414 дорожно-транспортных происшествий.

31 декабря в ДТП Погибли 64 человека, среди них - двое детей. Ранены 642 человека, среди них - 66 детей.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин пожелал россиянам мира, благополучия и процветания
Что изменится в жизни россиян в 2020 году
Определились все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Владивосток официально стал столицей Приморья
Подать электронное заявление о заключении брака стало проще