Четыре человека пострадали в ДТП на севере Петербурга

В Петербурге в поселке Смолячково четыре человека пострадали при наезде иномарки на фонарный столб, сообщает Управление ГИББД Северной столицы.

За рулем автомобиля Mitsubishi был 19-летний мужчина. В салоне находились еще трое молодых людей. Все они получили травмы и сейчас госпитализированы.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины случившегося.

Справка "РГ"

По данным ГИБДД, в последний день 2019 года на дорогах России произошло 414 дорожно-транспортных происшествий.

31 декабря в ДТП Погибли 64 человека, среди них - двое детей. Ранены 642 человека, среди них - 66 детей.