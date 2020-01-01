В Петербурге автомобиль сбил группу пешеходов

В Петербурге на Октябрьской набережной легковой автомобиль въехал в группу пешеходов. Люди переходили дорогу по "зебре", сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Наезд произошел возле дома номер 60 по Октябрьской набережной. За рулем автомобиля Hyundai Solaris был 28-летний мужчина. Машина ехала от улицы Народной в сторону Крыленко.

Пострадали три человека. Мужчину и женщину средних лет госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще одна пострадавшая женщина отделалась ссадинами. С места ДТП она ушла самостоятельно. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося. Водитель отправлен на экспертизу.

Стоит отметить, что в первый день 2020 года в Петербурге увеличилось число ДТП, где пострадали люди. Так, только до 20.00 1 января произошло восемь ДТП с серьезными последствиями. Погибли три человека.