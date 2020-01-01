В Петербурге один человек погиб в ДТП с автобусом

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП в Кировском районе, легковой автомобиль врезался в автобус, один человек погиб.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло около 6.45 возле дома №216/2 по проспекту Стачек.

По предварительным данным, автомобиль Hyundai вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который обслуживает транспортная компания "ПТК". В автобусе не было пассажиров.

При столкновении основной удар пришелся на переднее сидение, где находился водитель легкового автомобиля. Мужчина скончался до приезда бригады "скорой помощи".