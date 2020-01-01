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01.01.2020 10:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге произошел пожар в Доходном доме Шульгина

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге пожарные подразделения в течение нескольких часов тушили пожар в жилом доме по улице Зверинской, 7. Это здание в самом центре города известно краеведам как Доходный дом Шульгина.

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По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в здании выгорела кровля. Площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров.

Никто из жильцов не пострадал.

Сейчас на месте работают дознаватели. Они выясняют причину возгорания.

Дом Шульгина не имеет охранного статуса. Это четырехэтажное здание было построено в стиле "модерн" в 1901 году. На верхних этажах дома имеются витражи, сохранилась лепнина на лестницах. Особенно хорошо сохранились эти элементы на верхних этажах. Но сейчас, после пожара, неизвестно, уцелели ли они.

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