Ученые выявили в Ростовской области два ранее не встречавшиеся там вида мышей, сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата биологических наук Валерия Стахеева.

В итоге регион вышел на первое место в России по количеству видов этих грызунов. Считалось, что на Дону обитают четыре вида мышей: малая лесная, желтогорлая, домовая и курганчиковая.

Недавно исследователи обнаружили степную, или желтобрюхую, мышь и обыкновенную лесную, или европейскую. Оба эти вида относятся к лесным мышам.

Такое разнообразие связано с ландшафтом в регионе. Так, европейскую мышь до сих пор отмечали лишь Белгородской и Курской областях. А ее степные сородичи распространены в Ставропольском, Краснодарском крае и Калмыкии, но отсутствуют севернее.

Видовое многообразие свидетельствует об устойчивости экосистемы. За счет численности грызунов идет увеличение и количества питающихся ими хищников, отметил биолог.

По восточному календарю 2020 год является годом Металлической мыши (или крысы).