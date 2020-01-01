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01.01.2020 11:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дон стал самым разнообразным мышиным регионом

Текст: Роман Мерзляков
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ученые выявили в Ростовской области два ранее не встречавшиеся там вида мышей, сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата биологических наук Валерия Стахеева.

В итоге регион вышел на первое место в России по количеству видов этих грызунов. Считалось, что на Дону обитают четыре вида мышей: малая лесная, желтогорлая, домовая и курганчиковая.

Фото: Татьяна Кравченко/ РГ
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Недавно исследователи обнаружили степную, или желтобрюхую, мышь и обыкновенную лесную, или европейскую. Оба эти вида относятся к лесным мышам.

Такое разнообразие связано с ландшафтом в регионе. Так, европейскую мышь до сих пор отмечали лишь Белгородской и Курской областях. А ее степные сородичи распространены в Ставропольском, Краснодарском крае и Калмыкии, но отсутствуют севернее.

Видовое многообразие свидетельствует об устойчивости экосистемы. За счет численности грызунов идет увеличение и количества питающихся ими хищников, отметил биолог.

По восточному календарю 2020 год является годом Металлической мыши (или крысы).

Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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