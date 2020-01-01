В Сочи в новогоднюю ночь сгорел хаски-центр

В Сочи за несколько минут до Нового года произошел пожар в одной из построек хаски-центра. Об этом первого январая заявили в пресс-службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу 31 декабря в 23.29. Спустя четыре минуты на место уже прибыли пожарные. Пожар охватил площадь в 40 квадратных метров. Спустя 22 минуты возгорание удалось ликвидировать.

Как уточняют в ведомстве, в результате инцидента сгорела хозяйственная постройка. Никто из людей и животных не пострадал.