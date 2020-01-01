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01.01.2020 15:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи в новогоднюю ночь сгорел хаски-центр

Текст: Роман Кияшко (Краснодарский край)

В Сочи за несколько минут до Нового года произошел пожар в одной из построек хаски-центра. Об этом первого январая заявили в пресс-службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В Сочи из-за пожара эвакуировали девять человек

Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу 31 декабря в 23.29. Спустя четыре минуты на место уже прибыли пожарные. Пожар охватил площадь в 40 квадратных метров. Спустя 22 минуты возгорание удалось ликвидировать.

Как уточняют в ведомстве, в результате инцидента сгорела хозяйственная постройка. Никто из людей и животных не пострадал.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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