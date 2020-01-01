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01.01.2020 15:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Космический" Волгоград сравнили с динозавром

Текст: Роман Мерзляков

Американский астронавт Джессика Меир опубликовала в своем "Твиттере" ночное фото Волгограда, сделанное из космоса.

"Мне огни этого российского города вдоль Волги напоминают окаменелые останки динозавра. Мое последнее в этом году ночное сообщение - о стране, где я провела большую часть 2019 года", - написала Джессика.

Фото: Roscosmos Media/ youtube.com
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Ее подписчики включились в игру. Так, один из них выложил план финского Рованиеми, похожего, на его взгляд, на голову северного оленя. А кто-то даже уточнил, что виден именно плезиозавр.

Согласно информации Роскосмоса, Меир является 348-м астронавтом США и 564-м человеком, оказавшимся на орбите. Это ее первый космический полет, который продолжается уже 98 дней. Сейчас американка находится на МКС.

С января 2018 по февраль 2019 года она проходила подготовку в составе дублирующего экипажа в качестве бортинженера. А с прошлого марта Джессика готовилась уже для основного экипажа.

Ее полет начался 25 сентября. Запуск корабля "Союз МС-15" состоялся в 16:57 мск с космодрома Байконур. Во время пребывания на станции Меир 18 октября совершила выход в открытый космос.

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