To me, the lights of this Russian city along the Volga River appear like the fossilized remains of a dinosaur. My last goodnight post of the year seems fitting to be of a country where I spent much of 2019, Goodnight #Volgograd! #GoodnightFromSpace #HappyNewYear pic.twitter.com/X5HuMtaoMX — Jessica Meir (@Astro_Jessica) December 31, 2019

Американский астронавт Джессика Меир опубликовала в своем "Твиттере" ночное фото Волгограда, сделанное из космоса.

"Мне огни этого российского города вдоль Волги напоминают окаменелые останки динозавра. Мое последнее в этом году ночное сообщение - о стране, где я провела большую часть 2019 года", - написала Джессика.

Ее подписчики включились в игру. Так, один из них выложил план финского Рованиеми, похожего, на его взгляд, на голову северного оленя. А кто-то даже уточнил, что виден именно плезиозавр.

Согласно информации Роскосмоса, Меир является 348-м астронавтом США и 564-м человеком, оказавшимся на орбите. Это ее первый космический полет, который продолжается уже 98 дней. Сейчас американка находится на МКС.

С января 2018 по февраль 2019 года она проходила подготовку в составе дублирующего экипажа в качестве бортинженера. А с прошлого марта Джессика готовилась уже для основного экипажа.

Ее полет начался 25 сентября. Запуск корабля "Союз МС-15" состоялся в 16:57 мск с космодрома Байконур. Во время пребывания на станции Меир 18 октября совершила выход в открытый космос.