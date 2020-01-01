Тюменская семья собрала 163 миллиона рублей для лечения малыша

31 декабря семья тюменцев Тишуниных с ликованием сообщила на своей страничке в Инстаграм о том, что для спасения их малыша всем миром собрано 163 миллиона рублей - именно столько требуется для неотложного лечения сынишки Димы в клинике штата Огайо. Большую часть суммы на благотворительный счет отправил накануне Нового года неизвестный человек.

О редком заболевании мальчика, который после пяти месяцев стал быстро физически ослабевать, стало известно в середине ноября после генетического анализа крови. Диагноз "спинальная мышечная атрофия (СМА) первого типа" предполагает при отсутствии экстренного медицинского вмешательства печальный исход.

В РФ в августе был официально зарегистрирован препарат для лечения такого рода атрофии, но его назначают после вынесения вердикта специальной врачебной комиссией. Родители младенца из-за опасения потери времени списались с американской клиникой, обещавшей без проволочек помочь при оплате 2,5 миллиона долларов за услугу.

На открытый Тишуниными счет стали поступать деньги от россиян и жителей зарубежных стран. Еще в начале декабря было собрано всего 2 процента необходимой суммы, а к концу месяца - уже около 163 миллионов рублей.

"Когда случилась эта ситуация, мы с многими подружились, откликнулись старые друзья и знакомые, известные люди и блогеры, и сотни тысяч человек, которых мы даже не знали, поддержка приходила со многих стран мира. Мы очень рады, что наш малыш смог объединить такое количество добрых и отзывчивых людей вокруг себя!!! Пусть Бог хранит Вас всех друзья - волшебники!!!", - пишут благодарные родители в обращении к подписчикам Инстаграма.