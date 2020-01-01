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01.01.2020 18:50
Рубрика: Экономика

Российские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии

Текст: Евгений Гайва

Атомные электростанции в России по итогам 2019 года выработали в совокупности почти 208,7 миллиарда киловатт-часов и вышли на новый рекорд, сообщила в среду пресс-служба концерна "Росэнергоатом", который является оператором всех АЭС.

Фото: пресс-служба ТВЭЛ
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В 2018 году АЭС в России в совокупности выработали 204,3 миллиарда киловатт-часов. "Баланс ФАС за 2019 год выполнен на 103% при плановом показателе 202,7 миллиарда киловатт-часов", - говорится в сообщении.

Лидируют среди всех АЭС по объему выработки электроэнергии Ростовская (более 33,8 миллиарда киловатт-часов), Калининская (более 31 миллиарда киловатт-часов) и Балаковская АЭС (около 30 миллиардов киловатт-часов).

Сейчас доля атомной генерации составляет около 19% от всего объема выработки электроэнергии в России. При этом доля атомной генерации в европейской части страны достигает 40%, уточняют в "Росэнергоатом".

Экономика Отрасли Энергетика Компании Энергетика Росэнергоатом

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