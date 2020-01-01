Российские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии

Атомные электростанции в России по итогам 2019 года выработали в совокупности почти 208,7 миллиарда киловатт-часов и вышли на новый рекорд, сообщила в среду пресс-служба концерна "Росэнергоатом", который является оператором всех АЭС.

В 2018 году АЭС в России в совокупности выработали 204,3 миллиарда киловатт-часов. "Баланс ФАС за 2019 год выполнен на 103% при плановом показателе 202,7 миллиарда киловатт-часов", - говорится в сообщении.

Лидируют среди всех АЭС по объему выработки электроэнергии Ростовская (более 33,8 миллиарда киловатт-часов), Калининская (более 31 миллиарда киловатт-часов) и Балаковская АЭС (около 30 миллиардов киловатт-часов).

Сейчас доля атомной генерации составляет около 19% от всего объема выработки электроэнергии в России. При этом доля атомной генерации в европейской части страны достигает 40%, уточняют в "Росэнергоатом".