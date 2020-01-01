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01.01.2020 16:31
Рубрика: Экономика

Рыбаки могут бесплатно рыбачить на открытых водоемах

Текст: Евгений Гайва
В России закреплена свободная и бесплатная рыбалка. Закон о любительской рыбалке вступил в силу с 1 января 2020 года.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Свободно рыбачить можно только на открытых водоемах, где специально не выращивают рыбу. Но фирмы, арендовавшие часть общественного водоема и предлагающие порыбачить за плату, продолжат работать, пока не закончится контакт. Такие организации будут исчезать постепенно.

Те водоемы, которые специально предназначены для разведения рыбы, для рыбалки закрыты. Рыбачить там можно за плату.

Рыбоводы получат земельные участки

Законом также устанавливаются единые правила рыбалки. Так, закрепляется запрет на применение жаберных сетей. Такое орудие лова можно использовать только некоторым категориям рыбаков в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Также установлен запрет на использование электроудочек, взрывчатки. Кроме того, действуют суточные нормы вылова рыбы.

Необходимо отметить, что ряд норм рыбалки действовал и до вступления закона в силу. Но они были установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов - Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других, пояснили в Росрыболовстве. Теперь эти правила обобщены и сведены в один закон.

Экономика Отрасли Ресурсы Вступают в силу в январе 2020 года Буква закона

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