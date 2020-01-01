Рыбаки могут бесплатно рыбачить на открытых водоемах

В России закреплена свободная и бесплатная рыбалка. Закон о любительской рыбалке вступил в силу с 1 января 2020 года.

Свободно рыбачить можно только на открытых водоемах, где специально не выращивают рыбу. Но фирмы, арендовавшие часть общественного водоема и предлагающие порыбачить за плату, продолжат работать, пока не закончится контакт. Такие организации будут исчезать постепенно.

Те водоемы, которые специально предназначены для разведения рыбы, для рыбалки закрыты. Рыбачить там можно за плату.

Законом также устанавливаются единые правила рыбалки. Так, закрепляется запрет на применение жаберных сетей. Такое орудие лова можно использовать только некоторым категориям рыбаков в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Также установлен запрет на использование электроудочек, взрывчатки. Кроме того, действуют суточные нормы вылова рыбы.

Необходимо отметить, что ряд норм рыбалки действовал и до вступления закона в силу. Но они были установлены правилами рыболовства для отдельных бассейнов - Восточного, Северного, Байкальского, Енисейского и других, пояснили в Росрыболовстве. Теперь эти правила обобщены и сведены в один закон.