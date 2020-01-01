Семь человек ранены в первый день года в баре Западной Вирджинии

Семь человек получили ранения в ранние утренние часы среды в баре Западной Вирджинии, сообщает ABC News со ссылкой на источники в местной полиции.

Стрельба произошла в кальянном баре Kulture в Хантингтоне. При этом пострадавшие с огнестрельными ранениями были обнаружены полицейскими как в самом баре, так и снаружи него. Они были доставлены в местную больницу для лечения. В заявлении не уточняется характер их ранений.

Причиной нападения неизвестного злоумышленника, по предварительной версии следствия, стала ссора на бытовой почве. По данным WOWK-TV, у барной стойки и на парковке через дорогу было обнаружено более десятка гильз. В баре находилось около 50 человек, когда туда прибыла полиция.