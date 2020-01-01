Снижается порог для ввоза интернет-посылок без пошлин

Норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в интернет-посылках из-за границы, с 1 января составит 200 евро и 31 килограмм.

При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 килограмма нужно будет заплатить пошлину 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 килограмм. Например, если стоимость посылки составит 300 евро, а вес 31 килограмм, то пошлина будет рассчитываться со 100 евро и составит 15 евро. Если будет превышен норматив по весу, например, посылка потянет на 35 килограммов, сбор придется заплатить за лишние 4 килограмма - всего 8 евро.

В качестве основы для взимания пошлины будут рассматриваться вес и стоимость каждой отдельной посылки без учета частоты перемещения товаров (по правилам 2019 года при расчете пошлин учитывались общий вес и стоимость посылок, пересылаемых в адрес одного получателя в течение месяца).

1 января 2019 года порог беспошлинной торговли снизился с 1000 до 500 евро и 31 килограмма. За любые посылки сверх установленной стоимости покупатели дополнительно платили 30% от суммы превышения, но не менее 4 евро за каждый килограмм сверх лимита.

По информации Федеральной таможенной службы (ФТС), объем таможенных платежей и количество облагаемых пошлиной посылок в результате заметно выросли. Если за 2018 год служба оформила 49,3 тыс. отправлений с уплатой таможенных платежей на сумму более 261,9 млн рублей (данные за 11 месяцев), то за аналогичный период 2019-го таких отправлений было уже больше 219,7 тыс. штук, а общий объем сборов превысил 837,6 млн рублей.