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01.01.2020 21:17
Рубрика: В мире

Традиционное шествие в честь Бандеры завершилось в Киеве

Текст: Андрей Васильев

В центре Киева в среду вечером прошло традиционное шествие в честь Бандеры, которое в последние годы в разгар новогодних праздников устраивают украинские националисты и представители запрещенных в РФ группировок "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус" и других. Оно началось в 18 часов по местному времени в парке имени Тараса Шевченко и продолжилось по направлению к майдану и Киевской городской государственной администрации, на здании которой вывесили огромный портрет Бандеры.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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На этот раз шествие с факелами собрало не несколько тысяч человек, как уверяли его организаторы, а около трехсот последователей лидера националистов. Тем не менее, как сообщает издание "Корреспондент", киевская полиция усилила меры безопасности в столице Украины, было перекрыто движение автомобилей на некоторых улицах в Киеве.

"Работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акции", - говорится в сообщении пресс-службы полиции города.

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По предварительным данным, шествие обошлось без потасовок и происшествий, как это нередко происходило в предыдущие годы.

Кстати, накануне очередной годовщины со дня рождения Бандеры стало известно о шокирующих эпизодах из его детства и юности. В частности, он, по воспоминаниям его старшей сестры Марты и соседа по общежитию Романа Рудковского, любил вгонять себе иголки под ногти и хлестать себя военным ремнем с массивной пряжкой, таким образом "воспитывая силу воли".

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