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01.01.2020 09:51
Рубрика: Экономика

Трудовые книжки стали электронными

Текст: Марина Гусенко
С нового года трудовые книжки станут электронными. Но при этом и бумажные еще останутся в ходу - по желанию работников.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Сделать выбор работникам предстоит в течение года (кроме тех, кто находится в декретном отпуске или на длительном больничном - они смогут сделать выбор после возвращения на работу). Если человек хочет, чтобы его трудовая книжка велась в бумажном виде - работодатель будет это делать. Хотя и электронная трудовая книжка для такого работника тоже будет заведена.

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Если работник посчитает, что электронного документа достаточно, бумажную трудовую книжку ему выдадут на руки. А у тех, кто выйдет на рынок труда в 2021 году права выбора уже не будет, их трудовые книжки будут только электронными.

В первом случае для сотрудника ничего не изменится, но работодатель будет вести его трудовую книжку сразу в двух форматах. Во втором случае бумажную трудовую работнику отдадут на руки, и останется только электронная версия. У тех, кто в 2021 году впервые выйдет на рынок труда, трудовые книжки будут только в электронном формате.

Вся информация о работниках - приеме на работу, увольнениях, продвижениях по службе и изменения зарплаты будет работодатели будут передавать в Пенсионный фонд России (ПФР) ежемесячно. А работники через личные кабинеты на сайте ПФР - следить за всеми вносимыми изменениями.

Если человек увидит неточность в электронном документе, он сможет написать заявление работодателю, после чего тот должен будет внести изменения в документ.

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