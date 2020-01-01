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01.01.2020 09:13
Рубрика: В мире

У берегов Южной Кореи столкнулись российское и корейское суда

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

У берегов Южной Кореи в Восточном (Японском) море российское грузовое судно столкнулось с небольшой корейской рыболовецкой шхуной. Жертв удалось избежать, но корейское судно перевернулось и почти полностью затонуло.

Фото: Пресс-служба ДВРПСО МЧС России
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Как сообщило южнокорейское информагентство "Енхап", инцидент произошел вчера 31 декабря в 15 часов 14 минут по местному времени в акватории Восточного (Японского) моря в 20 км к востоку от побережья Южной Кореи, недалеко от города Пхохан, что на юго-востоке страны. Следовавшее из Пусана во Владивосток российское торговое судно, название которого не приводится, водоизмещением 1415 тонн столкнулось с небольшой южнокорейской шхуной водоизмещением 29 тонн.

Корейское судно получило сильные повреждения, в моторный отсек стала поступать вода и в итоге оно начало тонуть. На борту корейского судна было 12 корейцев, но они все они успели спастись, перейдя на борт находившейся поблизости похожей шхуны. Жизнь моряков вне опасности. В скором времени к месту происшествия прибыл вертолет, а затем корабль Службы береговой охраны Республики Корея.

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Корейское судно в итоге затонуло. СМИ приводят фотографию, на которой виден торчащий над водой только небольшой кусок носа шхуны, тогда как остальная часть находится под водой.

В отношении российского судна сказано, что у него нет каких-то заметных повреждений. Состояние всех 15 членов экипажа нормальное.

В настоящий момент следователи Управления Службы береговой охраны Кореи по городу Пхохан допрашивают капитанов обоих судов, пытаясь выяснить причины происшествия.

В мире Восточная Азия Южная Корея

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