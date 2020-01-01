Утилизация техники выходит почти на треть дешевле уплаты экосбора

Утилизация бытовой техники обходится почти на треть дешевле, чем уплата экологического сбора, подсчитали в ассоциации "СКО Электроника-утилизация".

"Ставка экосбора по электронике и бытовой технике сегодня составляет 26 460 рублей за тонну, - рассказал "РГ" представитель ассоциации Антон Гуськов. - Самостоятельные сбор и утилизация отходов от продукции этих классов могут в среднем обходится производителю в 19 тысяч рублей за тонну. То есть помимо ответственного подхода к экологии это еще и экономически выгодно".

Принцип расширенной ответственности производителя (РОП) введен в России с 1 января 2015 года. Согласно ему, производители обязаны утилизировать произведенный ими товар, утративший потребительские свойства. РОП должен привести к снижению образования отходов и обеспечить их максимальное вовлечение в хозяйственный оборот. Однако пока в стране не хватает как мощностей по переработке, так и пунктов сбора вышедшей из строя техники. В итоге производителям выгоднее платить экосбор, чем самостоятельно заниматься утилизацией. По данным Росприроднадзора, в 2016 году сумма собранного экосбора составила 1,3 миллиарда рублей, в 2017-м - 2,6 миллиарда, в 2018-м - 2,2 миллиарда. Кроме того, до конца непонятно точное количество плательщиков экологического сбора. По данным Росприроднадзора за 2018 год, отчетность по выполнению РОП представили 12 844 производителя и импортера товаров. Годом ранее их было 13 190.

Бизнес пытается самостоятельно решить эту проблему. Ассоциация "СКО Электроника-утилизация" и торговая сеть по продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники DNS начинают совместный сбор и утилизацию вышедшей из обращения у потребителей техники. Проект объединит около 1800 точек сбора на всей территории России. В перспективе объем утилизации собранной в рамках проекта техники может достигнуть 5000 тонн ежегодно. В сентябре 2019 года группа "М.Видео - Эльдорадо" вместе с ассоциацией и корпорацией "Экополис" уже запустили проект по постоянному сбору и утилизации бытовой техники и электроники. Он объединил более 200 точек сбора в столичном регионе и три завода по переработке.