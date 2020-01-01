В 1/4 финала МЧМ по хоккею Россия сыграет со Швейцарией первой парой

Известно точное расписание матчей 1/4 финала на проходящем в Чехии молодежном (игроки до 20 лет) чемпионате мира по хоккею с шайбой. В четверг, 2 января, сборные России и Швейцарии начнут свое противостояние на льду "Верк Арены" в городе Тршинец в 12.30 по местному времени (14.30 по Москве). По итогам матча мы узнаем первого полуфиналиста турнира.

Состав пар четвертьфинала определился по завершении вечерних матчей 31 декабря, последнего игрового дня группового этапа. Канадцы благодаря разгрому Чехии (7:2) финишировали в нашей группе "В" на первом месте, получив соперником по четвертьфиналу Словакию, а Швейцария за счет выигрыша у Финляндии (5:2) сумела стать второй в квинтете "А" и вышла на Россию.

В регламенте молодежного чемпионата мира заранее было обозначено, что Чехия в случае выхода в четвертьфинал сыграет на этой стадии обязательно в Остраве, где выступала и на групповом этапе, и непременно последним заходом игрового дня 2 января, то есть в 20.00 по местному времени (22.00 мск). Поэтому шведам, несмотря на лидерство в группе "А", придется совершить переезд из Тршинеца и сыграть против хозяев на пока еще непривычном для себя для льду дворца спорта в Остраве. А Швейцария - как вторая команда этой пятерки - поджидает в Тршинеце россиян, занявших третью строчку в квинтете "В". В случае победы дальнейший путь подопечных главного тренера Валерия Брагина будет лежать снова в Остраву, где пройдут полуфиналы, матч за "бронзу" и битва за "золото".

Обращаем внимание, что полуфинальные пары будут сформированы не наиболее привычным образом по сетке плей-офф, а по схеме, принятой, например, в нашей Континентальной хоккейной лиге. Команда, имеющая более высокий рейтинг по итогам предварительного этапа, встретится против сборной с худшим рейтингом. Вторую пару образуют другие участники четвертьфинала. Рейтинг определяется местом команды в своей пятерке группового раунда и разницей шайб. То есть лидеры квинтетов получили номера посевов 1 и 2, участники на вторых местах - 3 и 4, и так далее.

Четвертьфинальный матч Швейцария - Россия 2 января (начало в 14.30 мск) будет показан в прямом эфире на телеканале "Матч ТВ". Все подряд встречи этой стадии с 14.30 (мск) и примерно до половины первого ночи уже 3 января смотрите на телеканале "Матч! Игра".

Итоговое положение на предварительном этапе:

Группа "А" (Тршинец). Швеция - 11 очков (шайбы 20-8), Швейцария - 9 (19-12), Финляндия - 7 (19-10), Словакия - 3 (8-22), Казахстан - 0 (7-21).

Группа "В" (Острава). Канада - 9 (17-13), США - 8 (17-13), Россия - 6 (16-8), Чехия - 4 (12-18), Германия - 3 (9-19).

Состав четвертьфинальных пар:

(1А / рейтинг 1) Швеция - (4В/7) Чехия - в Остраве;

(1В/2) Канада - (4А/8) Словакия - в Остраве;

(2А/3) Швейцария - (3В/6) Россия - в Тршинеце;

(2В/4) США - (3А/5) Финляндия - в Тршинеце.

Расписание матчей 2 января:

12.30 (14.30 мск). Швейцария - Россия;

15.00 (17.00). Канада - Словакия;

17.30 (19.30). США - Финляндия;

20.00 (22.00). Швеция - Чехия.