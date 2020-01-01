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01.01.2020 09:21
Рубрика: Спорт

В 1/4 финала МЧМ по хоккею Россия сыграет со Швейцарией первой парой

Текст: Илья Трисвятский
Известно точное расписание матчей 1/4 финала на проходящем в Чехии молодежном (игроки до 20 лет) чемпионате мира по хоккею с шайбой. В четверг, 2 января, сборные России и Швейцарии начнут свое противостояние на льду "Верк Арены" в городе Тршинец в 12.30 по местному времени (14.30 по Москве). По итогам матча мы узнаем первого полуфиналиста турнира.
Фото: Крис Бэрри/РИА Новости Фото: Крис Бэрри/РИА Новости
Фото: Крис Бэрри/РИА Новости

Состав пар четвертьфинала определился по завершении вечерних матчей 31 декабря, последнего игрового дня группового этапа. Канадцы благодаря разгрому Чехии (7:2) финишировали в нашей группе "В" на первом месте, получив соперником по четвертьфиналу Словакию, а Швейцария за счет выигрыша у Финляндии (5:2) сумела стать второй в квинтете "А" и вышла на Россию.

Фото: Эндрю Чан/ТАСС
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В регламенте молодежного чемпионата мира заранее было обозначено, что Чехия в случае выхода в четвертьфинал сыграет на этой стадии обязательно в Остраве, где выступала и на групповом этапе, и непременно последним заходом игрового дня 2 января, то есть в 20.00 по местному времени (22.00 мск). Поэтому шведам, несмотря на лидерство в группе "А", придется совершить переезд из Тршинеца и сыграть против хозяев на пока еще непривычном для себя для льду дворца спорта в Остраве. А Швейцария - как вторая команда этой пятерки - поджидает в Тршинеце россиян, занявших третью строчку в квинтете "В". В случае победы дальнейший путь подопечных главного тренера Валерия Брагина будет лежать снова в Остраву, где пройдут полуфиналы, матч за "бронзу" и битва за "золото".

Обращаем внимание, что полуфинальные пары будут сформированы не наиболее привычным образом по сетке плей-офф, а по схеме, принятой, например, в нашей Континентальной хоккейной лиге. Команда, имеющая более высокий рейтинг по итогам предварительного этапа, встретится против сборной с худшим рейтингом. Вторую пару образуют другие участники четвертьфинала. Рейтинг определяется местом команды в своей пятерке группового раунда и разницей шайб. То есть лидеры квинтетов получили номера посевов 1 и 2, участники на вторых местах - 3 и 4, и так далее.

Фото: Крис Бэрри / РИА Новости
Россия - Германия - онлайн-трансляция матча молодежного ЧМ по хоккею

Четвертьфинальный матч Швейцария - Россия 2 января (начало в 14.30 мск) будет показан в прямом эфире на телеканале "Матч ТВ". Все подряд встречи этой стадии с 14.30 (мск) и примерно до половины первого ночи уже 3 января смотрите на телеканале "Матч! Игра".

Итоговое положение на предварительном этапе:

Группа "А" (Тршинец). Швеция - 11 очков (шайбы 20-8), Швейцария - 9 (19-12), Финляндия - 7 (19-10), Словакия - 3 (8-22), Казахстан - 0 (7-21).

Группа "В" (Острава). Канада - 9 (17-13), США - 8 (17-13), Россия - 6 (16-8), Чехия - 4 (12-18), Германия - 3 (9-19).

Состав четвертьфинальных пар:

(1А / рейтинг 1) Швеция - (4В/7) Чехия - в Остраве;

(1В/2) Канада - (4А/8) Словакия - в Остраве;

(2А/3) Швейцария - (3В/6) Россия - в Тршинеце;

(2В/4) США - (3А/5) Финляндия - в Тршинеце.

Расписание матчей 2 января:

12.30 (14.30 мск). Швейцария - Россия;

15.00 (17.00). Канада - Словакия;

17.30 (19.30). США - Финляндия;

20.00 (22.00). Швеция - Чехия.

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