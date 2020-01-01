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01.01.2020 17:48
Рубрика: В мире

В 2019 году рост населения США оказался самым низким за последние 100 лет

Текст: Александр Гасюк

Ежегодный темп прироста населения в Соединенных Штатах по итогам 2019 года оказался самым низким за последние 100 лет. Как сообщило Национальное общественное радио (NPR) со ссылкой на опубликованные данные Бюро переписи населения США (U.S. Census Bureau), за минувший год количество американских граждан увеличилось на 1 миллион 552 тысячи человек или на 0,5 процента от общего числа населения в стране (около 329 миллионов человек).

Фото: AP Photo/Eric Gay
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Эта цифра оказалась меньше, чем во времена так называемой "Великой депрессии" - затянувшегося кризисного периода в экономике США в 1930-е годы и оказалась на уровне 1918 года.

По данным демографов, к такому тревожному для Вашингтона положению вещей привели сразу несколько факторов: снижение рождаемости, медленное повышение уровня смертности в связи со стареющим поколением так называемых "бэби бумеров" и резкое сокращение притока в Америку иммигрантов.

Как ранее сообщала "РГ", последовательное падение уровня рождаемости в Америке связано с происходящими социальными изменениями в американском обществе, в т.ч. все более частым откладыванием женщинами в США решения о заведении детей на более поздний срок - до момента получения профессиональной и финансовой независимости.

Что касается иммиграции, то в минувшем году в США перебрались около 595 тысяч человек. Это почти в два раза меньше, чем в 2016 году, когда свой срок работы завершила администрация предыдущего американского президента Барака Обамы. Причина падающего притока переселенцев в США заключается в последовательном ужесточении миграционной политики нынешним хозяином Белого дома Дональдом Трампом, который таким образом выполняет предвыборные обещания своему электорату.

Между тем, именно за счет миграции специалисты в США предлагают компенсировать в перспективе возможные демографические дисбалансы в стране.

"Падение или слабый рост рождаемости может быть уравновешен иммигрантами из-за рубежа. И это станет основной частью роста населения США. На это стоит обратить особое внимание в то время, когда мы входим в следующее десятилетие", заявил NPR эксперт института Брукингса Уильям Фрей.

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