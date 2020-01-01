В Корее погиб двухлетний российский ребёнок

Двухлетний российский ребенок погиб в результате наезда внедорожника в Южной Корее.

Как сообщили представители корейской полиции, трагический инцидент произошел вчера в час дня по местному времени в уезде Ульчжу недалеко от города Ульсан, что на юго-восточном побережье Кореи.

Находившаяся за рулем внедорожника кореянка не справилась с управлением машины при входе в поворот. Машину занесло, она ударилась об ограждение и затем выскочила на тротуар. В то время там шла россиянка с коляской. Автомобиль врезался и снес коляску. Находившийся там двухлетний мальчик погиб. В полиции сказали, что малыш был гражданином Кореи, женщина-водитель не была в состоянии алкогольного опьянения. Следователи изучают обстоятельств инцидента. Согласно предварительным данным, трагедия произошла в зоне, которая находится недалеко от школы и где стоит знак, требующий от водителей повышенного внимания. Причиной ДТП стала скорее всего ошибка при управлении машиной и повышенная скорость движения транспортного средства.