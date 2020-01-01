В РФ начали действовать требования по адаптации самолетов к инвалидам

С 1 января 2020 года российские авиаперевозчики должны обеспечить наличие в новых самолетах условий для полета малоподвижных граждан. В силу вступил приказ Минтранса.

В частности, для инвалидов должен быть предназначен как минимум один туалет, перед его дверью должно быть место для разворота кресла-коляски.

На пассажирские кресла в салоне должна быть нанесена тактильная маркировка. Не менее половины пассажирских кресел в салоне должны быть оснащены подвижными со стороны прохода подлокотниками.

Освещение в салоне должно быть без резких перепадов по интенсивности, а пол - должен иметь безбликовую поверхность.

Кроме того, знаки, наносимые в салоне воздушного судна, не должны быть в тени или отсвечивать, они также должны быть выполнены в контрастных цветах, а шрифт букв должен быть без перпендикулярных штрихов на концах основных линий символов.

Под действие приказа подпадают только те воздушные суда, на которых есть возможность выполнить эти требования. То есть малые самолеты под этот приказ не подпадают.