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Текст:   Евгений Гайва 
12:48 01.01.2020

В России смягчили правила уплаты подоходного налога после продажи квартиры

С 1 января в России вступил в силу закон, который смягчает правила уплаты подоходного налога (НДФЛ) в 13 процентов после продажи квартиры.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Теперь уплачивать налог не нужно, если продается жилье, которое было в собственности более трех лет. Ранее требовалось, чтобы прошел срок в пять лет для продажи квартиры без уплаты НДФЛ.

Минимальный срок владения в пять лет ввели с 2016 года. До этого также действовал срок в три года. Таким образом, в России вернулись к прежним правилам взимания НДФЛ с продажи квартиры.

Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, снижение минимального срока владения единственным жильем с пяти до трех лет поможет семьям с детьми улучшить жилищные условия.

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