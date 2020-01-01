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01.01.2020 16:58
Рубрика: В мире

Военные США применили слезоточивый газ против протестующих в Багдаде

Текст: Елена Бугайская
Сотрудники сил безопасности посольства США в Багдаде применили слезоточивый газ против протестующих, возобновивших попытки проникнуть на территорию дипмиссии. Среди демонстрантов могут быть пострадавшие.
Фото: AHMAD AL-RUBAYE / AFP Фото: AHMAD AL-RUBAYE / AFP
Фото: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Столкновения митингующих и охраны посольства США в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения, продолжились в среду на фоне массовых демонстраций в Багдаде. По данным американских СМИ, демонстранты подожгли крышу зоны приема внутри американского дипломатического комплекса.

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Напомним, что 31 декабря перед американским посольством в столице Ирака началась массовая акция протеста против совершенного накануне налета ВВС США на лагерь шиитской группировки в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате этой атаки погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения. Акции протеста начались сразу после похорон погибших.

По сообщению немецкого информационного сервиса радио Deutsche Welle, позже опровергнутого госдепартаментом США, участники протестной акции ворвались на территорию диппредставительства и проникли в охраняемую "зеленую зону", миновав контрольно-пропускные пункты. Deutsche Welle также сообщает, что посол Соединенных Штатов в Ираке Мэтью Туллер был эвакуирован после инцидента, хотя американская администрация настаивала на версии, что он находится в рабочей поездке. Так или иначе, в результате столкновений митингующих с охраной был убит американский контрактник. Штурм дипмиссии стал поводом для усиления военного присутствия США на Ближнем Востоке. Министр обороны страны Марк Эспер сообщил на своей странице в Twitter, что в регион Центрального командования ВС США будет направлен пехотный батальон Сил немедленного реагирования. "Приблизительно 750 солдат будут переброшены в регион незамедлительно, а дополнительные силы готовятся к отправке в течение ближайших дней", - написал он.

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