Выставка "По дорогам Победы" откроется в Сараево

16 января в Еврейском музее Боснии и Герцеговины (БиГ) в Сараево откроется выставка "По дорогам Победы" из цикла "Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют". В торжественной церемонии ее открытия примет участие член Президиума Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.

К настоящему моменту открытие аналогичных выставок из этой серии уже состоялось в Болгарии, Румынии, Польше, Словакии, а также в столице нашей Родины - городе Москве. Для каждого европейского государства подобраны документы, рассказывающие об освобождении именно его территории.

Предстоящий 2020 год - год 75-летия Великой Победы - в России провозглашен Годом памяти и славы. В своем новогоднем обращении к гражданам президент РФ Владимир Путин сделал особый акцент на значимости для всех россиян этого события. "Наши личные планы, мечты неотделимы от России, - констатировал российский лидер. - От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее, будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство - основа достижения любых самых высоких целей. Эти ценности нам передали наши предки - героическое, несгибаемое поколение победителей. В наступающем году мы будем отмечать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. От всей души поздравляю с новогодними праздниками фронтовиков и тружеников тыла, людей старшего поколения, всех, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нас с вами, ради будущего нашей Родины. Низкий вам поклон!"

В свою очередь посол РФ в Сараево Петр Иванцов выразил уверенность, что народы России и Боснии и Герцеговины, лелеющие глубокие традиции антифашизма, вместе продолжат противодействовать фальсификации истории, ревизии итогов Второй мировой войны. При этом он отметил, что и в 2020 году в БиГ в очередной раз состоится акция "Бессмертный полк".

Напомним, что организаторами серии выставок "Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют" являются Российское историческое общество и фонд "История Отечества" при участии Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества. Проект реализован Государственным центральным музеем современной истории России. География проекта - страны, освобожденные Красной армией в 1944-1945 годах от нацистской оккупации. Материалы для экспозиции, в том числе длительное время хранившиеся под грифом "Совершенно секретно", предоставлены из фондов Государственного центрального музея современной истории России (ГЦМСИР), Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦА МО РФ), Архива внешней политики Министерства иностранных дел Российской Федерации (АВП РФ).

Между тем

20 октября 2019 года в дни празднования 75-й годовщины освобождения Белграда от фашистских захватчиков в белградской газете "Вечерние новости" вышла авторская статья Председателя Российского исторического общества, Директора СВР России Сергея Нарышкина - "Забвение истории - шаг к новым трагедиям". Ниже приводится фрагмент из указанного текста: "Пожалуй, нет другого более наглядного примера готовности европейской политической элиты к опасным экспериментам по трансформации сознания собственных граждан, чем настойчивые попытки изменить историческую память о Второй мировой войне. И это насилие над прошлым осуществляется именно тогда, когда его уроки кажутся особенно актуальными для Европы. На фоне бли¬зорукого повторения сомнительного опыта "политики изоляции" на континенте, разочарования значительной части населения ЕС в "ев¬ропейской идее", усиления националистических настроений ясно чи¬тается вопрос "Quo vadis?". И действительно, туда ли движется нынешний мир?

В постмодернистском мире все подвергается музеефикации. От¬радно, что эта участь минула Вторую мировую войну. Ее события и итоги сегодня вызывают больше отчаянных дискуссий и споров, чем во время Потсдамской мирной конференции в июле - августе 1945 года, когда раздираемые противоречиями бывшие союзники закладывали основы нового миропорядка. В условиях повсеместного роста геополитической напряженности в мире можно только приветствовать здоровое стремление глубже осмыслить причины и предпосылки главной трагедии XX века и перестраховаться от повторения ошибок прошлого.

Иное дело, когда в угоду конъюнктурным соображениям прово¬дится пристрастная ревизия, призванная принизить роль в победе над фашизмом тех стран, чей сегодняшний политический курс признает¬ся в евроатлантическом лагере "неприемлемым" (читай - чересчур суверенным). Чего стоит, например, бессовестный, прежде всего по отношению к чувствам ветеранов и их родственников, отказ пригла¬сить Россию и Сербию на церемонию 80-летия начала Второй миро¬вой войны в Варшаве?

Западные союзники вместе с присоединившейся к их "тесному кружку" Германией, чествуя друг друга на торжествах по случаю со¬бытий Второй мировой войны, преднамеренно игнорируют непре¬ложный факт. Главный удар Третьего Рейха был направлен на сла¬вянские народы Европы, которые подвергались плановому геноциду с целью освобождения "жизненного пространства" для "расы господ". И именно на славянские государства легла главная тяжесть борьбы с фашистской агрессией".