Жертвами беспорядков в мексиканской тюрьме стали 16 человек

По меньшей мере 16 заключенных были убиты, еще пять получили ранения в результате беспорядков, которые произошли во вторник в тюрьме Сьенгвиль в центральной Мексике, сообщает The Associated Press. Пятнадцать человек погибли в тюрьме, а один заключенный позже скончался в больнице.

Власти конфисковали четыре пистолета, которые, вероятно, были доставлены в тюрьму Сьенгвиль на прошлой неделе во время посещений заключенных их родственниками и знакомыми. По словам секретаря государственной безопасности штата Сакатекас Исмаэля Камбероса, не все жертвы беспорядков погибли от огнестрельных ранений. Некоторых из заключенных зарезали, а других избили до смерти различными предметами.

Чиновник заявил местной прессе, что бунт в тюрьме произошел около 14:30, а к 17:00 ситуация была взята под контроль спецназовцами. Власти склоняются к тому, что беспорядки были организованы с воли лидерами конкурирующих крупных мексиканских наркокартелей.