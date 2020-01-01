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01.01.2020 20:20
Рубрика: В мире

Жертвами беспорядков в мексиканской тюрьме стали 16 человек

Текст: Андрей Васильев

По меньшей мере 16 заключенных были убиты, еще пять получили ранения в результате беспорядков, которые произошли во вторник в тюрьме Сьенгвиль в центральной Мексике, сообщает The Associated Press. Пятнадцать человек погибли в тюрьме, а один заключенный позже скончался в больнице.

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Власти конфисковали четыре пистолета, которые, вероятно, были доставлены в тюрьму Сьенгвиль на прошлой неделе во время посещений заключенных их родственниками и знакомыми. По словам секретаря государственной безопасности штата Сакатекас Исмаэля Камбероса, не все жертвы беспорядков погибли от огнестрельных ранений. Некоторых из заключенных зарезали, а других избили до смерти различными предметами.

Чиновник заявил местной прессе, что бунт в тюрьме произошел около 14:30, а к 17:00 ситуация была взята под контроль спецназовцами. Власти склоняются к тому, что беспорядки были организованы с воли лидерами конкурирующих крупных мексиканских наркокартелей.

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