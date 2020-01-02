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02.01.2020 23:20
Рубрика: Общество

Анна Кузнецова напомнила родителям о важности новогоднего чуда

Текст: Владимир Емельяненко

Отдых детей в новогодние каникулы должен отличаться от досуга в обычные дни, считает Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. Она так же уверена, что родители не должны забывать о необходимости создавать для своих детей настоящее новогоднее чудо.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
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"Это исходит из собственных ощущений семьи - чего им больше не хватает: подвижности или усидчивых занятий, может мало удается посещать какие-то публичные мероприятия, ходить куда-то. Досуг семьи в новогодние праздники, конечно, исходит из специфики их жизни. Самое главное - быть рядом с детьми. У нас нет задачи на Новый год - забить его мероприятиями, выходами на елки, хочется посвятить это время семейному общению. Будем вместе пиццу печь, рисовать, играть в настольные игры", - сказала Анна Кузнецова в интервью РИА Новости.

При этом детский омбудсмен, сама многодетная мать, призналась в том, что у нее в семье есть традиция - писать письма Деду Морозу, их пишут даже старшие дети, чтобы не разрушать веру в сказку у младших детей. Каждый ребенок рассказывает в письме как себя вел и как прошел год, делится впечатлениями с Дедом Морозом.

Анна Кузнецова также рассказала, что им с мужем бывает непросто организовать в праздники совместный отдых для детей разных возрастов. По ее словам, новогодние каникулы - отличный повод как побеседовать со старшими детьми и обсудить все, что волнует каждого, так и научить их чему-то новому: катанию на коньках, на лыжах или новым играм.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка Новый год

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