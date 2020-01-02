"Арсенал" обыграл на своем поле "Манчестер Юнайтед"

Лондонский "Арсенал" одержал первую победу при новом главном тренере Микеле Артете. В центральном матче 21-го тура чемпионата Англии "канониры" обыграли "МЮ" - 2:0.

За несколько дней до визита клуба из Манчестера "Арсенал" потерпел обидное поражение на своем поле от еще одного претендента на место в четверке - "Челси". Хозяева вели 1:0 до 83-й минуте, после чего из-за грубой ошибки голкипера Бернда Лено пропустили первый мяч, а затем еще и второй. В результате дерби осталось за "Челси" (2:1), а Артета оказался под нешуточным давлением.

Впрочем, многие специалисты уже по итогам матча с "синими" отметили, что "Арсенал" начинает оживать при Артете. Команда старается больше держать мяч, атаковать. Именно такую игру, по словам Артеты, он собирается поставить "пушкарям".

Как и "Арсенал", "МЮ" в нынешнем сезоне лихорадит. Команда может победить "Челси" и "Тоттенхэм", а затем проиграть одному из худших клубов Англии этого сезона "Уотфорду". Тем не менее, в отличие от вчерашнего соперника, "красные дьяволы" идут в верхней части таблицы.

Так получилось, что "Арсенал" решил все вопросы по исходу матча уже в первом тайме. К перерыву лондонцы вели 2:0 благодаря голам Николя Пепе и Сократиса Папастатопулоса. Во второй половине "МЮ" провел лишь пару опасных атак, в то время как "канониры" могли увеличить преимущество. Но этого не случилось. Что, впрочем, вряд ли сильно расстроило Артету и болельщиков "Арсенала".

В турнирной таблице "канониры" поднялись на десятое место, имея в своем активе 27 очков. "МЮ" же располагается на пятой строчке (31 балл). Идущий на четвертой позиции "Челси", упустивший в минувшем туре победу над "Брайтоном" (1:1), опережает "красных дьяволов" на пять очков.