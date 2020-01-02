Астронавт Кристина Кук идет на новый рекорд для женщин в космосе

Астронавт NASA Кристина Кук идет на новый рекорд по продолжительности непрерывного космического полета среди женщин.

Американка прибыла на Международную космическую станцию 14 марта 2019 года в составе экипажа корабля "Союз МС-12". Это ее первый космический полет: Кристина выполняет функции бортинженера по программе МКС-59/60.

28 декабря Кук побила рекорд непрерывного пребывания в невесомости среди женщин, который принадлежал ранее американке Пегги Уитсон. В 2016-2017 годах Уитсон отработала на орбите 289 суток. Ожидается, что звездная вахта Кристины Кук продлится 328 дней, или почти 11 месяцев. Ее возвращение на Землю намечено на февраль 2020 года.

Как говорят в NASA, увеличение срока пребывания Кук в космосе поможет изучить эффекты длительных космических полетов. А это чрезвычайно важно для разработки программ будущих полетов на Луну и Марс.

Кстати, в октябре Кук вместе с Джессикой Меир установила еще один рекорд: они совершили первый в истории выход в открытый космос исключительно в "женской компании". Еще два "женских" выхода за борт станции планируются в январе, сообщил РИА Новости представитель NASA. 15 и 20 января астронавтки должны завершить работы по замене аккумуляторных батарей снаружи МКС. Ранее сообщалось, что эти выходы были отложены из-за проблем с одним из блоков зарядки-разрядки батареи.

Справка "РГ"

Самой первой женщиной, совершившей длительный полет в космос, стала россиянка Елена Кондакова: ее полёт на орбитальной станции "Мир" продлился 169 суток. Рекорд среди американцев по длительности космического полета принадлежит астронавту Скотту Келли: в 2015-2016 годах он пробыл на борту МКС 340 дней. Мировой рекорд самого длительного полёта в космос - 437 суток и 18 часов принадлежит российскому космонавту Валерию Полякову. Он установил его в 1994-1995 годах на борту орбитальной станции "Мир".