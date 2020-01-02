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02.01.2020 06:30
Рубрика: Общество

Автору знаменитых законов о роботах сегодня исполнилось бы 100 лет

Текст: Юрий Медведев
Айзек Азимов стал одним из самых знаменитых писателей-фантастов во многом благодаря своему отношению к самой фантастике.

Вот какой он видел ее роль в современном мире: "История достигла точки, когда человечеству больше не разрешается враждовать. Люди на Земле должны Дружить. Я всегда старался это подчеркнуть в своих произведениях… Не думаю, что можно заставить всех людей любить друг друга, но я желал бы уничтожить ненависть между людьми. И я совершенно серьёзно полагаю, что научная фантастика есть одно из звеньев, которые помогают соединить человечество. Проблемы, которые мы поднимаем в фантастике, становятся насущными проблемами всего человечества… Писатель-фантаст, читатель фантастики, сама фантастика служат человечеству".

Фото: Mario Suriani/AP
Что сбылось из прогнозов фантаста Айзека Азимова

Кто-то скажет, что это идеализм. Что фантастика не способна исправить пороки человечества. Возможно. Тем не менее важно, она показывает человеку варианты разного будущего, которые он может создать. Будущего, где человек победил многие свои недостатки, и будущего, к которому мы придем, если не сумеем их преодолеть. Будущего, где всемогущая техника на службе зла способна уничтожить цивилизацию. Азимов прекрасно это понимал. Не случайно именно он стал автором трёх знаменитых законов роботизации. И сегодня они являются постулатом для всех создателей роботов. Уже одно это подтверждает правоту слов Азимова о важнейшей роли фантастики. До него в большинстве историй о роботах они бунтовали или убивали своих создателей. Роботы Азимова - не механические злодеи, замышляющие уничтожить человеческий род, а помощники людей, нередко разумнее и человечнее, чем их хозяева, потому действуют по трем законам Азимова.

Фото: Из личного архива Геннадия Прашкевича
Геннадий Прашкевич: Научной фантастики в классическом понимании сейчас нет

Он мог быть нашим соотечественником, ведь родился в Смоленской губернии в 1920 году в семье мельника. Но в 1923-м все семейство перебралось в Америку. Азимов стал серьезным учёным-химиком, профессором Бостонского университета, но постепенно писательство перевесило. Кстати, свой первый рассказал он написал в 11 лет. Известность ему принес рассказ "Приход ночи" o планете, вращающейся в системе шести звёзд, где ночь наступает раз в 2049 лет. В 1968 году Американская ассоциация писателей-фантастов объявила "Приход ночи" лучшим из когда-либо написанных фантастических рассказов. Так писатель, фантаст, опубликовавший до этого около 10 рассказов, проснулся знаменитым. Он автор около 500 произведений, многократный лауреат премий Хьюго и Небьюла. Некоторые термины из его произведений - роботехника, психоистория - прочно вошли в английский и другие языки.

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