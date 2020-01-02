Бельгийский суд отозвал ордер на арест Пучдемона

Суд Бельгии постановил приостановить действие ордеров на арест экс-президента Женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратника Тони Комина, выданных ранее испанским судом. Об этом сообщил сам Пучдемон в своем Twitter.

Тем самым бельгийская фемида разрешила необычную правовую коллизию, в рамках которой политики, избранные в Европарламент, не могут подтвердить свои мандаты, потому что для этого им надо явиться в центризбирком Испании, где в отношении Пучдемона, организовавшего осенью 2017 года референдум в Каталонии, возбуждено уголовное дело по обвинению в сепаратизме.

Тогда же бельгийские правоохранители, напомним, его арестовали, но затем выпустили под залог.

Пучдемон и Комин 20 декабря получили временные пропуска в Европарламент, полная аккредитация может быть утверждена в январе.