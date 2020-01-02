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02.01.2020 16:43
Рубрика: В мире

Белград отказался от полиэтилена

Текст: Александр Борисов (Белград)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 1 января все магазины сербской столицы - Белграда, в соответствии с решением городской Скупщины (парламента), обязаны отказаться от полиэтиленовых пакетов и предложить взамен покупателям на выбор бумажные или биоразлагаемые изделия.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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"Город полностью поддерживает это решение, потому что оно касается окружающей среды. Подобных решений будет еще больше. Мы хотим повлиять на степень защиты окружающей среды. Мы расширяем пешеходные зоны, покупаем электрические автобусы, и все это является частью широкой политики, которую реализует город", - рассказал заместитель мэра Белграда Горан Весич.

Между тем на страницах официального сайта Гринпис специалист по экологической политике Александр Иванников обоснованно доказывает, что замена стандартных одноразовых пакетов биоразлагаемыми не является гарантией безопасности для нашей планеты. Любая одноразовая упаковка неэкологична и вредит природе, подчеркивает он.

В частности, эксперт обращает внимание на то, что биоразлагаемые полимеры имеют ценность и могут применяться только на тех территориях, где имеется общедоступная система сбора органических отходов для компостирования или установлены индивидуальные домашние системы производства компоста. "В других случаях использование таких полимеров нерационально: фактически производятся сельскохозяйственные культуры пищевого качества, чтобы из них изготовили одноразовые предметы, а потом захоронили на полигонах или сожгли, - констатирует он. - Выращивать огромные объемы сельскохозяйственных культур, чтобы превратить их в одноразовые предметы, - значит совершенно нерационально использовать ресурсы планеты".

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Александр Иванников говорит и о том, что при производстве бумажных пакетов воздух и вода загрязняются в разы сильнее, чем при производстве пластиковых. "В качестве переходной меры одноразовые пластиковые пакеты можно заменить на одноразовые бумажные пакеты, но только при соблюдении нескольких условий: обеспечить открытость информации о происхождении сырья; обеспечить покупателю возможность сдать пакеты на переработку; не допустить продажу и распространение бумажных пакетов, произведенных из древесины малонарушенных лесных территорий и лесов высокой природоохранной ценности", - указывает эколог.

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