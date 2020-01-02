Британский журнал для домохозяек признал Крым российским

Популярный в Британии женский журнал Good Housekeeping (его название можно перевести как "Идеальное домоводство") признал полуостров Крым частью Российской Федерации, чем не на шутку расстроил посольство Украины в Лондоне.

Это можно понять из гневного поста дипмиссии в соцсети Facebook, в котором ее сотрудники требуют от издания "не вводить в заблуждение читателей". Это далеко не первый случай, когда украинские дипломаты возмущаются признанием российского суверенитета над Крымом - будь то на географических картах, в мобильных приложениях, кинофильмах или школьных учебниках.

На этот раз издание для домохозяек посвятило раздел путешествию по России, завершить которое оно рекомендовало в живописном Крыму.