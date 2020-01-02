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Текст:   Роман Маркелов 
16:06 02.01.2020

Что будет со ставками по ипотеке в 2020 году

Средняя ставка по ипотечным кредитам в 2020 году заметно снизится и окажется в районе 8,5% годовых, прогнозируют опрошенные "Российской газетой" аналитики. Продолжится и рост выдач жилищных кредитов по государственным программам с субсидированием ставок.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

По данным Банка России, в конце 2019 года средняя ставка по ипотеке составила 9,4%. Если говорить формально, то это исторически низкий уровень, поскольку предыдущий минимум составлял 9,41% (уровень ноября), указывала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее прогнозу потенциал снижения ставок в ближайшие годы сохраняется, они могут упасть до 7-8%.

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В 2020 году средние ставки по ипотеке снизятся до уровня 8,2-8,5%, прогнозирует управляющий директор Абсолют-банка Антон Павлов. Главные причины - продолжение снижения темпов инфляции (в I квартале 2020 года годовой рост потребительских цен, вероятно, уйдет ниже 3%), вероятное снижение вслед за инфляцией и ключевой ставки Банка России, а также снижение стоимости фондирования для банков, перечисляет он.

По мнению главного аналитика "Росбанк Дом" Натальи Ващелюк, в 2020 году объем ипотечного кредитования может вырасти на 25% или выше, при этом на рынке сохранится достаточно высокий уровень конкуренции. Продолжится и рост доли кредитов, выдаваемых в рамках государственных программ субсидирования процентных ставок ("семейная" ипотека, "дальневосточная" ипотека), говорит эксперт. По прогнозу Ващелюк, в условиях рекордно низких для российского рынка процентных ставок возрастет спрос на рефинансирование, его доля на рынке может составить около 10%. Можно также ожидать, что банки, осуществляющие проектное финансирование застройщиков, будут предлагать новые программы ипотечного кредитования по сниженным процентным ставкам, допускает аналитик.

Фото: iStock
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По словам Ващелюк, в целом есть все основания ожидать, что в 2020 году на рынке ипотеки будет установлено несколько новых рекордов: по объему выданных кредитов, по средней и минимальной процентной ставке и по среднему размеру кредита.

Одной из тенденций 2020 года может стать и снижение доступности ипотеки для заемщиков с "серыми" доходами. Вероятно банки также более жестко будут подходить к оценке заемщиков, говорит Павлов.

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